Steamboat Willie: il primo corto di Topolino diventa l'horror Screamboat

Coi celebri personaggi ormai di pubblico dominio, aumentano le trasposizioni horror degli eroi della nostra infanzia. Adesso tocca a Steamboat Willie, il cortometraggio d'esordio di Topolino, che diventa l'horror Screamboat. E c'è già un protagonista.

A giudicare dalla tendenza, sembra proprio che molti registi non aspettassero altro che i sogni animati della nostra infanzia diventassero di pubblico dominio, per trasformarli in incubi horror. Viene da pensare che questi signori abbiano qualche conto da regolare con Walt Disney. Dopo Winnie the Pooh e i suoi amici del Bosco e dei Cento Acri, e le varie Cenerentola e Biancaneve horror, adesso tocca nientemeno che a Steamboat Willie, il cortometraggio del 1928 con cui Disney e Ub Iwerks presentarono al mondo Topolino e Minnie, che sarà trasformato nell'horror Screamboat, interpretato dal protagonista di Terrifier 2 e 3, David Howard Thornton.

Topolino horror in Screamboat

Nel cast di Screamboat, già annunciato, visto che sono imminenti le riprese, oltre al protagonista ci sono Allison Pittel, Amy Schumacher, Jesse Posey, Jesse Kove, Rumi C Jean-Louis, Jarlath Conroy e Charles Edwin Powell. Questa la trama del film: "Un topo dispettoso bracca un gruppo di newyorkesi su un traghetto notturno, scatenando la sua furia omicida sui pendolari in relax. Riuscirà questo gruppo variegato di viaggiatori a trovare il modo di fermare l'assassino, che ha sviluppato una preferenza per i turisti?". Date le premesse, è facile immaginare che Screamboat sarà l'ennesimo slasher a basso budget che cerca di capitalizzare su una figura leggendaria del nostro immaginario. Ci fa comunque sorridere il nome del regista, che è, nomen omen, Steven LaMorte. La creatura a quanto pare verrà realizzata con un misto di miniature, effetti artigianali e digitali. Se siete curiosi di vedere Screamboat, segnatevi l'uscita, prevista per il 2025.