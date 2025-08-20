State of Play con Ben Affleck e Russell Crowe ha ucciso la produzione ad alto budget per adulti? Lo pensa il regista

News Cinema

Il regista Kevin Macdonald pensa che il suo thriller State of Play con Russell Crowe e Ben Affleck, flop nel 2009, sia stato tra le cause che hanno spinto Hollywood verso le scommesse sicure, film per famiglie, franchise, sequel e remake. Film per un pubblico maturo ad alto budget? Oggi è durissima proporli.

Ultimamente abbiamo letto anche Steven Soderbergh lamentarsi della morte a Hollywood dei film a budget sostenuto per adulti, non basati su franchise ma con cast di richiamo: lui parlava del flop del suo Black Bag, costato sui 50 milioni di dollari, ma secondo Kevin Macdonald, nel 2009 regista di State of Play con Russell Crowe e Ben Affleck, costato ben di più, fu il suo lavoro a scavare la fossa a quel tipo di produzione. Il regista scozzese ha discusso della questione all'Edinburgh Film Festival, insieme al suo fratello produttore Andrew. Leggiamo cos'ha detto, perché non si tratta dell'ultimo allarme lanciato sulla morte di questo tipo di proposta. Leggi anche State of Play - la recensione del film con Russell Crowe

Kevin Macdonald sostiene che State of Play abbia ucciso i film per adulti ad alto budget a Hollywood

Non è un blockbuster d'azione, intrattenimento a maglie larghissime per famiglie, ma non è nemmeno un film indipendente a bassissimo budget: è il film "per adulti", con un cast anche importante, dalla produzione corposa. Abbiamo appena descritto un tipo di film che a Hollywood ormai tutti temono come la peste: è difficilissimo venderlo, è molto rischioso, al punto che questo genere di lungometraggio negli ultimi anni sta prendendo decisamente la strada dello streaming. Ma cosa ha causato l'allontanamento degli studios da questo tipo di lavoro? È difficile additare un solo colpevole, anche se - come ricorda World of Reel - qualcuno punta il dito sul flop della commedia spionistica Duplicity con Julia Roberts e Clive Owen (2009, 60 milioni di budget, 78 di incasso mondiale). Lo stesso anno comunque andò male anche a State of Play - Scopri la verità, dove Russell Crowe era un giornalista investigativo che accettava di aiutare un politico suo amico (Ben Affleck), nell'indagare sulla morte della sua amante, archiviata come suicidio. Nel cast c'erano anche Rachel McAdams, Helen Mirren, Robin Wright, Jeff Daniels, Jason Bateman. Non arrivò a raccogliere 90 milioni nel mondo, essendo però costato una cifra simile: una batosta. Kevin Macdonald, regista del film e premio Oscar, si guarda indietro e lo considera un momento epocale. Non in senso buono.

All'epoca non me rendevo conto, ma ripensandoci fu un film importante per Hollywood e pure per me, perché segnò la fine di un'era. Anche Donna Langley [dirigente Universal, ndr] l'ha detto: fu un momento di svolta per lei alla Universal e per tutta Hollywood, perché fu concepito come un thriller intelligente per adulti pieno di star, per 100 milioni di costo. Ma ve l'immaginate oggi una cosa del genere? [...]

Coinvolsi Tony Gilroy, che andava forte dopo i film di Bourne e tante altre belle cose, passammo due mesi nel suo appartamento a riscrivere il copione, spendendo una quantità di soldi imprecisata, poi lo mostrammo a Brad Pitt [interprete designato nel ruolo poi andato a Crowe, ndr]. E lui lo detestò. [...] Quello fu l'inizio di una lunga impresa molto hollywoodiana, che sono felice di aver vissuto. Era la coda di un certo modo sprecone di fare il cinema a Hollywood. [...] Arrivammo ad abbattare il muro tra due enormi teatri di posa, perché dovevamo costruire un set abbastanza grande per un ufficio, anche se ci sarebbe bastato andare a Washington D.C. Ma siccome Brad aveva dei bambini in quel periodo e non voleva viaggiare, costruimmo questo set che alla fine lui nemmeno usò!