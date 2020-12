Star Wars perde anche il primo Boba Fett: addio a Jeremy Bulloch

News Cinema

È morto all'età di 75 anni un altro storico protagonista "mascherato" di Star Wars, Jeremy Bulloch, che fu il primo Boba Fett.

Un altro componente essenziale della galassia di Star Wars ha lasciato i fan in questo brutto anno: dopo David Prowse, il "corpo" di Darth Vader, se n'è andato anche Jeremy Bulloch, che ha interpretato il cacciatore di taglie Boba Fett nella trilogia originale di Star Wars, per la precisione in L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Bulloch aveva 75 anni ed è morto il 17 dicembre dopo aver convissuto per molti anni col Parkinson. Il suo agente ha dichiarato:

"Ha avuto una lunga e felice carriera per più di 45 anni. Era devoto alla moglie, ai tre figli e ai 10 nipoti, a cui mancherè terribilmente". Jeremy Bulloch era in effetti un attore completo già prima di entrare nel mondo creato da George Lucas, visto che ha iniziato a recitare a fine anni Cinquanta. È apparso in molti film e sceneggiati tv inglesi, tra cui Doctor Who, George & Mildred e Robin Hood, e ha recitato in film come Maria Stuarda regina di Scozia, O Lucky Man!, La spia che mi amava e Octopussy - Operazione Piovra.

La notizia della sua morte è stata commentata da Daniel Logan, che ha ricoperto il ruolo di Boba Fett a partire da Star Wars Episodio II - L'attacco dei cloni, col post che vedete qua sotto, tutto in maiuscolo e (come notano i commentatori inglesi) un po' sgrammaticato, che dice:



"RIP Leggenda non dimenticherò mai tutto quello che mi hai insegnato. Ti amerò sempre. Le convention non saranno più le stesse senza di te. Che la Forza sia con te sempre".