Star Wars New Jedi Order, lo sceneggiatore: "Problematiche importanti senza fare filosofia"

George Nolfi è l'ultimo sceneggiatore associato a Star Wars: New Jedi Order con Daisy Ridley. Parlando con la rivista Film Stories, ha spiegato quale sia il suo approccio a Guerre stellari, ovviamente senza spoiler.

Come forse saprete se siete fan di Star Wars, lo sceneggiatore George Nolfi ha sostituito Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson al copione di Star Wars: New Jedi Order con Daisy Ridley, per ora rimasto affidato alla regista Sharmeen Obaid-Chinoy. Non si sa ancora di preciso quando il film si girerà, né quale sia la sua data d'uscita, il che rende The Mandalorian & Grogu di Jon Favreau l'unico appuntamento sicuro per Guerre stellari al cinema, nel maggio 2026 (le riprese sono terminate). Nel frattempo la rivista britannica Film Stories ha chiesto a Nolfi qualche indizio, per lo meno sul suo approccio al materiale lucasiano... Leggi anche Star Wars: New Jedi Order, Naomi Ackie vorrebbe interpretare di nuovo Jannah: "Chiedete a loro"

George Nolfi e Star Wars New Jedi Order: "L'universo di George Lucas parla di politica"

Sceneggiatore di lungo corso, regista in proprio con film come The Banker e I Guardiani del Destino, George Nolfi si trova ora a gestire un impegno considerevole, per lo meno dal punto di vista del budget: Star Wars New Jedi Order, il film che avrà di nuovo come protagonista la Rey di Daisy Ridley, diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy. Film Stories l'ha intercettato durante la promozione del suo nuovo lungometraggio Elevation con Anthony Mackie, tra poco su Prime Video. Naturalmente Nolfi non poteva dire molto, però ha dichiarato:

L'approccio consiste nel guardare quello che è venuto prima di te ed esaminare le intenzioni in linea di massima che hanno, intendo Lucasfilm, Disney, la regista Sharmeen. Poi fai quello che fa uno sceneggiatore, cerchi di centrare i punti chiave della storia. Provi a immaginare personaggi, poi presenti il tutto, rendendoti conto che deve ovviamente rendere onore a una lunga e incredibile tradizione. [...]

Se pensi a George Lucas, ai sei film che ha fatto, all'universo che ha creato, ha in realtà profonde radici in concetti politici. Non parla dell'oggi, ma c'è il Nazismo dell'Impero / un Impero Romano. La democrazia dei Romani collassò e divenne un Impero: c'è la perenne storia degli esseri umani che si organizzano contro il caos, e poi gli stessi mezzi che aiutano la società umana a contenere il caos diventano oppressione. [...]

Quindi questo è per me il nocciolo del discorso di George Lucas. E una delle cose più belle della fantascienza e di Star Wars - che è più un fantasy tecnologico o una space opera - è sollevare le problematiche più profonde, senza che suonino come una lezione di filosofia, una lezione di scienze politiche o qualcosa che leggo sul giornale oggi...