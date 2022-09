Star Wars al Gemelli a suon di musica!

News Cinema

Un grande evento speciale STAR WARS si è svolto mercoledì 21 settembre alla Sala cinema Medicinema Italia presso Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

L'ORCHESTRA ITALIANA DEL CINEMA (OIC), l'unica compagine sinfonica italiana specializzata nell'esecuzione di musiche per film, si è esibita con la sua sezione fiati mercoledì 21 settembre presso la Sala cinema Medicinema (www.medicinema-italia.org) al Gemelli di Roma con un estratto dalle più belle colonne sonore di tutti tempi, chiudendo in bellezza con il mitico tema composto da John Williams nel 1977 per “Star Wars” di George Lucas.

Una sorpresa speciale che ha portato in anteprima ai pazienti e al personale del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS la magia del grande cine-concerto che l’Orchestra terrà il 30 settembre e l’1 ottobre presso l’Auditorium di Via della Conciliazione a Roma eseguendo dal vivo l’intera colonna sonora di “StarWars” in perfetto sincrono con la proiezione integrale del film.



L’evento è inserito nella prima edizione del Roma Film Music Festival, il primo festival internazionale della Capitale dedicato alla musica da film e ai suoi protagonisti (www.romafmf.com).

Il concerto speciale in Sala Medicinema è stato animato dalla presenza straordinaria dei figuranti della 501st Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base, distaccamenti italiani dei gruppi internazionali di costuming Star Wars ufficialmente riconosciuti da LucasFilm, che impersonano i protagonisti della grande “galassia lontana lontana” vestendo i loro accuratissimi costumi, riproduzioni di quelli usati sui set dei film o creati per videogames o serie animate.

Darth Vader, l’Imperatore, gli Stormtroopers e i cavalieri Jedi hanno incontrato i piccoli degenti dei reparti pediatrici del Gemelli per poi accogliere tutti i pazienti e il personale sanitario che ha assistito all’evento, introducendo l'Orchestra Italiana del Cinema nella Sala MediCinema all’ottavo piano Ala A del Gemelli. Al termine dell’esibizione musicale è stato proiettato il film STAR WARS episodio IV “UNA NUOVA SPERANZA”, il primo film della celebre saga uscito nel 1977. Noi di ComingSoon, partner di Medicinema, eravamo lì a e vi abbiamo riportato alcune immagini e testimonianze dei protagonisti dell'evento:





Anche questo evento dedicato a STAR WARS con musica, animazione e cinema è una opportunità per Medicinema Italia e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per evidenziare come l’utilizzo della visione filmica sia un importante strumento di sostegno psicologico nei percorsi di cura e nei processi riabilitativi, affiancando la medicina tradizionale.

Poter andare al cinema anche in Ospedale e vedere un buon film, produce nel paziente un positivo beneficio nella riduzione di ansia e stress, migliorando lo stato psico-fisico generale.

La cineterapia agisce infatti sulle potenzialità del sé, favorisce l’apertura verso il mondo ed aiuta ad esprimere non solo i vissuti emotivi ma anche quelli relazionali. La visione collettiva in sala assume una valenza terapeutica complementare in grado di influenzare il vissuto della malattia e divenire supporto per le cure riabilitative tradizionali.