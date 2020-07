Standoff - Punto morto, il thriller con Laurence Fishburne e Thomas Jane

News Cinema

Laurence Fishburne e Thomas Jane sono interpreti di questo teso thriller, Standoff - Punto morto.

Standoff - Punto morto (2016) è un film d'azione con Laurence Fishburne e Thomas Jane, scritto e diretto da Adam Alleca, in precedenza sceneggiatore del remake di L'ultima casa a sinistra. Esaminiamo la trama del film e concentriamoci su qualche altro aspetto...

Standoff - Punto morto, la trama del film con Laurence Fishburne

In Standoff, la dodicenne Bird è testimone di un omicidio durante un funerale, ma fugge prima che il killer prezzolato Sade (Fishburne), autore del crimine, la raggiunga per zittirla definitivamente. Bird si rifugia in casa di un veterano di guerra con i suoi seri problemi psicologici, Carl (Jane), anni addietro involontario responsabile della morte del proprio figlio. Carl deciderà di proteggere Bird a ogni costo, pur armato solo di un fucile a pompa con una singola cartuccia, dovendo fare di necessità virtù. Sade tuttavia, mentre stringe d'assedio i due al piano terra dell'abitazione, comprende lo stato psicologico precario di Carl, che ha persino meditato il suicidio...

Standoff - Punto morto, Thomas Jane spiega com'è stato girato

Thomas Jane, che qualcuno ricorderà per The Mist, Magnolia o Blu Profondo, ha accettato la piccola produzione indipendente di Standoff - Punto morto solo quando ha realizzato il divertimento dietro a una lavorazione del genere. Lo ha spiegato a Collider.

Quando Laurence Fishburne si è interessato al progetto, per me è stato facile accettare. Sono andato in Canada e ho fatto il film. Era un piccolo copione interessante, è stato come lavorare con musicisti jazz, ci sono persone che ammiri, ammiri il loro stile e vuoi suonare con loro per un po'. Ecco il punto. E' molto divertente, almeno per me.

Alcuni giorni venivo a lavorare ma non mi inquadravano mai, perché erano sempre giù a riprendere Laurence. E in altre giornate era Laurence a non essere inquadrato per tutto il giorno, mentre dava la battuta a me, mentre giravano le mie scene al piano di sopra. Interessante, da quel punto di vista. Non penso che mi sia mai successo di presentarmi al lavoro senza dovermi truccare o vestire, perché ero lì solo per sostegno all'altro attore. Forte.