St. Elmo's Fire: Rob Lowe conferma il ritorno del cast originale nel sequel

Secondo Rob Lowe, tutti i membri del "Brat Pack" originale torneranno per il sequel di St. Elmo's Fire, del 1985, non per soldi ma per amore.

Vi avevamo già parlato della notizia di un sequel, 40 anni dopo, di uno dei film simbolo degli anni '80, ovvero St. Elmo's Fire di Joel Schumacher, che conteneva quasi al completo gli attori del cosiddetto "Brat Pack", ovvero Rob Lowe, Demi Moore, Andrew McCarthy, Emilio Estevez, Judd Nelson, Ally Sheedy, Andie McDowell e Mare Winningham. Torniamo a farlo per una notizia che renderà felici tutti i fan di quel film generazionale, ovvero il ritorno dei membri del cast originale. A dirlo in un'intervista è stato Rob Lowe, che insieme a Demi Moore sembra essere il deus ex machina di questa operazione nostalgia.

St. Elmo's Fire 40 anni dopo

Parlando nello show “Let’s Talk Off Camera with Kelly Ripa”, Rob Lowe ha dichiarato che tutti i membri del cast originale di St. Elmo's Fire riprenderanno i loro ruoli nel sequel e che proprio Demi Moore è stata fondamentale per l'avvio di questo revival. "Siamo molto in contatto ora, perché stiamo cercando di fare un sequel di St. Elmo's Fire", disse Lowe nel giugno 2024 quando uscì il documentario Brats, a loro dedicato. St'Elmo's Fire è incentrato su un gruppo di neolaureati all'Università di Georgetown alla vigilia del loro ingresso nell'età adulta. Lowe confessa di aver atteso il sequel per 20 o 25 anni e che "stiamo andando avanti, un po' più lentamente di come avrei voluto, ma questo è un bene perché stiamo cercando di trovare lo sceneggiatore e la storia giusti. Ma tutti gli attori, tutti, sono coinvolti, sono tutti elettrizzati". Quanto al fatto che quel film sia rimasto nei ricordi di molti, Lowe ha aggiunto:

Penso che ci siano diversi motivi per cui questo film ci parla ancora oggi. All'epoca fu un successo perché parlava di questo elemento comune nelle nostre vite. Avremo mai di nuovo quel tipo di profonda amicizia che abbiamo all'uscita dal college e dall'adolescenza? Durerà tutto questo nella nostra vita? E quale è ora la nostra vita da adulti? Credo che il tema di St. Elmo's Fire oggi sia che non è mai troppo tardi per la felicità, in un momento in cui i nostri figli hanno finito la scuola, magari qualcuno di noi ha divorziato, tutte le cose con cui hai a che fare alla nostra età. Questa è un'opportunità per esplorare quei temi con personaggi che la gente conosce e ama. Non è il classico film fatto per i soldi, del genere "facciamo un reboot perché la gente conosce il titolo". Penso che ci sia molto da dire sul motivo per cui lo facciamo e io sono ultra felice di questo. Speriamo di riuscirci.

Insomma, anche se non c'è ancora nulla di definito e le cose procedono molto lentamente , tutto questo entusiasmo lascia ben sperare e a questo punto aspettiamo notizie più concrete.

St. Elmo's Fire: la trama del film

Al centro ci sono sette amici, quattro ragazzi e tre ragazze, appena laureati e alla ricerca di un proprio inserimento nella società. Kirbo sogna di diventare avvocato ed intanto si guadagna da vivere facendo il camerire nel St. Elmo's Bar (ritrovo abituale della piccola comitiva e dei loro amici); Billy aspira a diventare un sassofonista di successo e lavora quando gli capita; Kevin vuol diventare giornalista ma per adesso deve accontenarsi di piccoli articoli di secondaria importanza; Alec, il più saggio ed ambizioso, vuole entrare nella vita politica. Jules, una bella ragazza, lavora in un ufficio e diventa l'amante del principale con la speranza di far carriera; Wendy, figlia di un ricco proprietario di negozi, un po' complessata per il suo fisico paffuto, aspira ad essere indipendente e lavora in un centro di assistenza sociale; infine Leslie vuole diventare una donna d'affari. Quest'ultima ama, riamata, Alec il quale vorrebbe sposarla al più presto ma la ragazza vuole tempo per riflettere. Wendy è innamorata di Billy, il quale però sembra attratto da altre ragazze, mentre il padre della giovane tenta invano di farle sposare un ragazzo da lui stimato. Kevin sembra indifferente all'amore; anzi l'amica Jules pensa che abbia tendenze omosessuali. Kirbo si invanghisce di una ex compagna di studi, ora dottoressa, ma la ragazza non lo prende sul serio. Il rapporto tra Alec e Leslie si incrina le ripetute infedeltà di lui e lei si abbandona tra le braccia di Kevin che l'ha sempre amata in segreto. Jules si autodistrugge nei suoi amori sbagliati, con l'alcool e la droga e tenta il suicidio: ma viene salvata dagli amici. Billy, dopo un matrimonio fallito, sembra mettere la testa a posto e decide di andare a New York per tentare di far fortuna col suo sassofono; prima di partire fa capire a Wendy che fra loro qualcosa di duraturo può nascere. Kirbo si rassegna nel suo amore non corrisposto per la dottoressa. Alec e Leslie si amano ancora e il loro rapporto forse continuerà.