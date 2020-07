Sputnik: il buon trailer del film russo che sembra Alien (non nello spazio ma sulla Terra)

News Cinema

Non c'è un reale mercato di film russi in Italia, ma Sputnik prima o poi potrebbe essere reso disponibile su qualche piattaforma streaming. È un titolo di science-fiction che somiglia molto ad Alien.

Siamo in Russia, anzi nell'Unione Sovietica e dunque in un periodo di piena Guerra Fredda. Al centro spaziale si stanno seguendo le operazioni di una missione con degli uomini in orbita. Qualcosa va storto e ritornare sulla Terra è soltanto un astronauta, perché il resto del team non è sopravvissuto. L'uomo rientrato mostra qualche problema di cui non si riesce a identificare la natura e per aiutarlo i militari convocano una dottoressa, una psicologa che deve valutare il suo stato mentale. Non si tarderà molto a scoprire che il problema non è nella sua psiche, ma fisicamente dentro il suo corpo.

Sputnik è il titolo del fim russo che offre qualche reminiscenza con quel capolavoro del 1979 di Ridley Scott che è Alien. Con Alien si restava all'interno dell'astronave Nostromo, in Sputnik l'ambientazione è il centro spaziale militare ma le atmosfere vogliono essere proprio quello di un film di fantascienza che si tinge di fantasy horror. Oltre alla creatura extraterrestre che porta scompiglio sanguinolento. Sputnik non è soltanto il nome, come sappiamo, del primo satellite artificiale della storia dell'astronautica inviato nello spazio nel lontano 1957. È anche la parola russa che letteralmente significa "compagno di viaggio".

Il film, diretto dall'esordiente Egor Abramenko e interpretato da Oksana Akinshina, Pyotr Fyodorov e Fyodor Bondarchuk, è stato reso disponibile alla visione lo scorso aprile su tre piattaforme di noleggio streaming che operano in Russia e ha superato in soli due mesi il milione di visualizzazioni, diventando il film più visto online degli ultimi due anni dagli spettatori russi.

Qui sotto il trailer di Sputnik, in russo con sottotitoli in inglese.