Spider-Man: No Way Home, ecco il nuovo trailer ufficiale del film!

Terzo film della nuova serie di Spider-Man che vede Tom Holland nel ruolo del protagonista, Spider-Man: No Way Home sarà nei cinema dal 15 dicembre distribuito da Sony Pictures Italia/Warner Bros. Pictures Italia. Ecco finalmente il nuovo trailer del cinecomic.

Ok, certo: Iron Man, Thor, Capitan America, gli Avengers tutti. Ma sappiamo benissimo che il più amato e simpatico tra i supereroi provenienti dalle pagine dei fumetti Marvel è sempre stato Spider-Man. Lo sappiamo noi e lo sanno anche Kevin Feige e tutti quelli della divisione cinematografica della Marvel, che stanno da tempo cercando il modo di riportare l'Arrampicamuri (che per questione di diritti batte ancora bandiera produttiva Sony) organicamente all'interno del MarvelVerse.

Da questo punto di vista le operazioni sono iniziate con la terza incarnazione dello Spider-Man cinematografico contemporaneo, quella di Tom Holland, protagonista di quello Spider-Man: No Way Home di cui vi mostriamo il nuovo trailer e che andrà a concludere la trilogia diretta da Jon Watts iniziata con Spider-Man: Homecoming e proseguita con Spider-Man: Far From Home, .

Spider-Man: No Way Home sarà nei cinema italiani dal 15 dicembre e a rimarcare il legame con MarvelVerse, oltre a Holland, Marisa Tomei e Zendaya, vede protagonisti anche Jon Favreau nei panni di Happy Hogan e Benedict Cumberbatch in quelli del Dottor Strange.

A complicare ulteriormente le cose in termini di incroci tra universi narrativi, in questo film si segnala la presenza di villain provenienti dai film di Sam Raimi con Tobey Maguire e da quelli di Marc Webb con Andrew Garfield: il Doc Octopus di Alfred Molina, l'Electro di Jamie Foxx e, come rivelato dal nuovo poster diffuso qualche giorno fa, anche della nemesi per eccellenza dell'Uomo Ragno, ovvero Il Goblin...Ma alla fine, ci sono Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man No Way Home? Scopritelo da soli guardando il nuovissimo trailer ufficiale in italiano del film...

Spider-Man: No Way Home: il nuovo trailer ufficiale in italiano del film





Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.