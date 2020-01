Spider-Man 2: Jake Gyllenhaal poteva essere Peter Parker al posto di Tobey Maguire

News Cinema

Maguire lamentò seri problemi alla schiena: la Sony non voleva aspettare e per un attimo...

I fan più accaniti sono già al corrente di questa curiosità piuttosto consistente su Spider-Man 2, il sequel firmato da Sam Raimi dopo il grande successo dello Spider-Man del 2002, uno dei due lungometraggi che avviò il fenomeno cinecomic (l'altro fu X-Men del 2000). Jake Gyllenhaal per un attimo ha quasi preso il posto di Tobey Maguire nei panni di Peter Parker, il nostro tessiragnatele preferito. E' stato confermato? Com'è possibile che qualcuno abbia solo pensato di operare una sostituzione così spudorata?

Spider-Man 2, Tobey Maguire quasi sostituito da Jake Gyllenhaal

Dopo il primo Spider-Man, Tobey Maguire si dedicò al film Seabiscuit, dove interpretava un fantino. Il grande impegno sul lungometraggio gli aveva causato seri problemi alla schiena, così pensò ingenuamente di comunicarlo alla Sony, durante la preproduzione di Spider-Man 2: al momento non se la sentiva di dedicarsi a un ruolo così fisicamente impegnativo. Sorpresa delle sorprese: la Sony gli comunicò che avrebbe senza problemi fatto a meno di lui, sconcertando il povero Tobey che riteneva di essere piuttosto indispensabile alla serie.

Partì un casting veloce per sostituirlo: il nome più gettonato era quello di Jake Gyllenhaal, che sarebbe entrato nel mondo Marvel in realtà molto più tardi, come villain Mysterio nello Spider-Man Far from Home del 2019. Gyllenhaal era l'astro in ascesa, forte del cult Donnie Darko. Jake ha confermato la voce proprio qualche mese fa.

"Tante volte nella mia carriera mi sono trovato a contendermi un ruolo con un altro attore, magari stava per succedere qualcosa che poi non è successo e poteva succedere... Io credo che quando un attore ha interpretato un personaggio, specialmente al cinema, quel personaggio è suo, punto. Sì, Maguire si era fatto male e se ne parlò. C'erano diversi altri attori in lizza e io ero uno di quelli."

Le cose si rimisero però presto a posto, perché Tobey, ancora sotto shock per aver sottovalutato la freddezza di una major, si affrettò a rimettersi in forma nel più breve tempo possibile e rinegoziò velocemente il suo contratto per il sequel. Il casting alternativo fu interrotto e Maguire mantenne la parte fino allo Spider-Man 3 del 2007.