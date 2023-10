Spawn: torna l'antieroe infernale e Jason Blum promette che il reboot sarà "audace e originale"

News Cinema

Jason Blum è tornato a parlare della versione che la Blumhouse sta per realizzare di Spawn, in cui è confermato Jamie Foxx.

Nonostante il massacro della critica e i risultati al box office, molto inferiori alle aspettative, di L'esorcista - Il credente, Jason Blum è sempre entusiasta e pieno di progetti. L'attenzione torna adesso su Spawn, il fumetto di Todd McFarlane che ha già avuto un adattamento nel 1997 in un film che non ha soddisfatto l'autore. Da anni McFarlane ha in progetto di riportare al cinema la sua creatura e nel 2017 annunciò di aver trovato il partner ideale in Jason Blum. Il protagonista, a quanto pare confermato dopo tutti questi anni, sarà Jamie Foxx. Dopo anni di stallo, anche per la pandemia, sembra che presto il film si concretizzerà per un'uscita prevista l'anno prossimo. Ne ha parlato il produttore in occasione del New York Comic Con.

Jason Blum sul nuovo Spawn

Stuzzicando i presenti, Blum ha promesso che il nuovo Spawn: "sarà audace e originale, in confronto ad altri film di supereroi. Sarà sicuramente la versione Blumhouse di un film di supereroi": Nella stessa occasione, McFarlane ha inviato un video in cui dice: "Fine della teoria... sta arrivando. Preparatevi. Stiamo entrando in produzione": Dunque ci siamo, e anche se Blumhouse non ha a disposizione i budget faraonici che vengono in genere utilizzati per i cinecomic, proprio la necessità di concentrarsi sulla storia potrà rendere diverso questo film, incentrato su un antieroe, un bad guy che si riscatta proprio una volta diventato creatura demoniaca. Nel fumetto, creato nel 1992 da Mc Farlane per Image Comics, Spawn è una creatura infernale (Hellspawn), creata da Malebolgia, re dell'ottavo girone degli inferi (e sì, McFarlane ha preso ispirazione dalla Divina Commedia di Dante). Spawn, anima dannata dell'agente della CIA Al Simmons, stringe un patto col Diavolo per poter tornare sulla terra - in una nuova forma - a rivedere la moglie. Satana vuole usarlo per condurre alla vittoria le sue armate nell'Armageddon ma le cose andranno diversamente in seguito al rifiuto di Spawn, che si ritira a vivere tra i reietti, tormentato dai demoni inviati dall'inferno. Oltre al film esiste anche una serie animata, andata in onda per tre stagioni dl 1997 al 1999, che ha vinto ben due premi Emmy.