Sophie Marceau è una parigina a Hollywood nel trailer della commedia I Love America

E’ appena arrivato il trailer della commedia I Love America, con protagonista Sophie Marceau. L'attrice fa la parte di una donna francese che si trasferisce a Los Angeles. Il film debutta su Amazon Prime Video il 29 aprile.

I Love America è una commedia con Sophie Marceau, che è sempre bellissima e affascinante e capace di recitare tanto nei film seri e tristi quanto in quelli da ridere.

I Love America debutta su Amazon Prime Video il 29 aprile, dopo essere uscito in Francia l'11 marzo. A dirigere il film è Lisa Azuelos, a cui dobbiamo per esempio Dalida e che, ispirandosi alla propria vita, ha anche scritto la sceneggiatura. Accanto a Sophie Marceau recitano Djanis Bouzyani e Colin Woodell.

I Love America: la trama

I Love America racconta la storia di una donna francese che prova a ricominciare una nuova vita a Los Angeles dopo la morte della madre. La donna si chiama Lisa ed è stata cresciuta dalla nonna, mentre la sua mamma era una star del cinema di Hollywood. Ciò significa che da bambina Lisa la vedeva soltanto in tv o su grande schermo. Arrivata negli States, Lisa cerca di abituarsi a un mondo che le appare lontano e nel frattempo cerca lavoro, l'amore e tenta di analizzare il complicato rapporto che ha avuto con la sua celebre genitrice.

I Love America: il trailer

Essendo una commedia, I Love America ci fa vedere la protagonista della storia alle prese con uno stile di vita che le sembra alquanto bizzarro. Ad aiutarla ad abituarsi alla Città degli Angeli ci penserà un simpatico amico, come si vede dal trailer in cui appare anche un pretendente molto sexy. Dalle immagini non sembra che Lisa se la passi poi tanto male. Insomma, andremmo volentieri in California al posto suo, se solo ne avessimo la possibilità.