Sonic 3, il nuovo trailer italiano del film con Sonic, Tails, Knuckles e Shadow

News Cinema

Fan del velocissimo porcospino alieno, siete pronti per Sonic 3 - Il film, al cinema dal 1° gennaio? È arrivato un nuovo fiammante trailer italiano!

Dal 1° gennaio sarà al cinema Sonic 3 - Il film: la Sony prosegue nei suoi adattamenti per il grande schermo delle avventure videoludiche del porcospino supersonico blu. Il cast a questo giro si amplia, perché il team di Sonic, Tails e Knuckles affronta la sua nemesi Shadow, mentre riemerge inevitabilmente il dr. Robotnik / Eggman di Jim Carrey, che non si limita però a interpretare solo lui! Ecco il nuovo trailer in italiano del film...



Sonic 3 - Il Film: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Sonic 3 - Il film, la squadra che vince si allarga

Sonic 3 - Il film, ancora diretto da Jeff Fowler, sfodera in lingua originale nientemeno che Keanu Reeves come doppiatore di Shadow, la nuova minaccia per il terzetto di eroi costituito dal veloce Sonic, dal volante Tails e dall fortissimo Knuckles (doppiati in originale rispettivamente da Ben Schwartz, Colleen O'Shaughnessey e Idris Elba). Tornano naturalmente i personaggi umani amati dal pubblico, il polizotto Tom Wachowski (James Marsden) e la sua metà Maddie (Tika Sumpter), mentre Jim Carrey interpreta non solo il suo dr. Robotnik, ma anche il suo folle nonno Gerald!

Normale che la partnership tra Sony Pictures e Sega continui: pur danneggiato a metà corsa dalla pandemia, pur rivisto nel design di Sonic dopo le critiche dei fan al primo trailer, Sonic - Il film nel 2020 portò a casa circa 320 milioni di dollari nel mondo, su 85 di budget. Il seguito Sonic 2 - Il film nel 2022 è salito a 405 milioni per un costo sui 100. Il senso commerciale di queste operazioni viene ribadito a ogni tornata: non c'è motivo di essere scettici nemmeno sulla riuscita economica di questo imminente terzo capitolo. Leggi anche Sonic 3 - Il Film, Sarah Paulson smentisce il suo coinvolgimento nel film