Songbird: il trailer del film ambientato dopo 4 anni di pandemia, prodotto da Michael Bay

Terrificanti immagini quelle di Songbird, il primo film girato a Los Angeles dopo l'arrivo del Covid-19 e il primo sulla pandemia, ambientato dopo quattro anni di quarantena che hanno cambiato l'America e il virus. Protagonisti del film sono K.J. Apa e Sofia Carson.

Michael Bay ha prodotto il primo film girato a Los Angeles dopo l’esplosione della pandemia, Songbird, un thriller di cui vi presentiamo il trailer originale. È anche il primo film sulla quarantena, con uno scenario da incubo, quello di un’America arrivata ormai al quarto anno di lockdown e con una pandemia che ha messo in ginocchio la democrazia e i cittadini.

La frase di lancio è chiara, e fa venire i brividi: "quattro anni di quarantena hanno cambiato il virus… e anche noi"

Primo film sulla pandemia, Songbird è diretto da Adam Mason, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Simon Boyes. Prodotto da Michael Bay, vede fra gli interpreti KJ Apa, Sofia Carson, Craig Robinson, Bradley Whitford, Peter Stormare, Alexandra Daddario, Demi Moore e Paul Walter Hauser.

Songbird la trama

Il virus COVID-23 è mutato e il mondo è al suo quarto anno di lockdown. Americani infetti sono spogliati delle loro case e costretti in campi di quarantena denominati Q-Zones, dai quali non c’è possibilità di fuga, mentre un manipolo di anime coraggiose lottano contro le forze di oppressione. Nel mezzo di questo panorama dispotico, un corriere senza paura, Nico (KJ Apa), immune al patogeno mortale, trova speranza e amore in Sara (Sofia Carson), anche se è costretta in una quarantena che gli impedisce il contatto fisico. Quando Sara è sospettata di essere infetta, Nico corre disperatamente per le strade desolate di Los Angeles in cerca della sola cosa che può salvarla dalla prigionia…o peggio.

Songbird il trailer ufficiale del film