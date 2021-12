Sing 2: parlano le doppiatrici Valentina Vernia e Jenny De Nucci - Videointervista

News Cinema

La nostra intervista video alla stella di Amici e alla giovane attrice e contenent creator, che si cimentano nel doppiaggio del film d'animazione nei cinema nei ruoli di una ballerina di nome Nooshy e della capricciosa figlia di un potente impresario, Porsha.

Tra i voice talent italiani di Sing 2 è il divertente film d'animazione che sta allietando le Feste di Natale al cinema di tanti spettatori grandi e piccoli, ci sono anche due giovani artiste emergenti. Una è Jenny De Nucci, stella in ascesa, attrice, content creator, adorata dal pubblico giovane e meno giovane, doppiatrice di Porsha, capricciosa figlia di un potentissimo impresario, aspirante ballerina e cantante che non vede l’ora di brillare sul palco del nuovo spettacolo ideato da Buster Moon.

L'altra è Valentina Vernia, AKA Banana, quella che ha conquistato il cuore dei più giovani dopo aver partecipato al talent AMICI ed è poi diventata una star di TikTok, e che è soprattutto una ballerina, proprio come il personaggio a cui presta la voce, una street dancer di nome Nooshy che diventa coach del gorilla Johnny e lo aiuterà a sfruttare il suo talento e il suo potenziale.

Nella nostra videointervista, che trovate qui di seguito, ecco come Jenny De Nucci e Valentina Vernia ci hanno parlato dei loro personaggi e del film.



Sing 2: La nostra Intervista Esclusiva a Jenny De Nucci e Valentina Vernia - HD

Sing 2: videointervista a Valentina Vernia e Jenny De Nucci

video