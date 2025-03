Silenzio! in esclusiva una clip del dramma scolastico con François Civil

News Cinema

Un insegnante al primo incarico e molto appassionato ai suoi studenti riceve l'accusa di molestie da una delle sue allieve preferite. Una storia sulla scuola e sulle ambiguità tratto da una storia vera vissuta dal regista Teddy Lussi-Modeste. Ecco in esclusiva una scena del film Silenzio! con François Civil, ora al cinema.

Quella di Julien, giovane insegnante nella periferia di Parigi, è una passione sincera. I suoi studenti li vuole motivare e spingere a dare il meglio. Il suo quotidiano, però, è sconvolto quando una sua alunna, la sua preferita, lo denuncia ingiustamente per molestie. Una storia appassionante e dolorosa, quella di Silenzio!, con un ritmo da thriller pur essendo ispirata a quanto vissuto nella realtà dal regista, Teddy Lussi-Modeste. Il protagonista è uno dei più versatili e interessanti attori giovani del cinema europeo, François Civil, appena candidato ai César.

Attualmente al cinema, distribuito da No.Mad Entertainment, Silenzio! conferma la capacità del cinema francese di raccontare un microcosmo cruciale, anche se in perenne crisi, come quello della scuola.

Vi presentiamo in esclusiva una scena che dimostra la profondità anche etica e morale della vicenda raccontata, in cui i colleghi si confrontano con il protagonista.



Silenzio!: Una Clip Ufficiale in Esclusiva del Film - HD

Silenzio!: trama ufficiale e trailer in italiano del film

Julien è un giovane insegnante di lettere. Deciso e volenteroso, cerca di creare un legame forte con i suoi studenti per renderli partecipi. Un giorno, viene ingiustamente accusato di molestie da una sua alunna. La voce si sparge velocemente ed entrambi si ritrovano intrappolati in un ingranaggio incontrollabile. Quando l’atmosfera al liceo diventa incandescente, Julien spera almeno di poter contare nel sostegno della Presidenza, ma in questa situazione la sola parola d’ordine consentita è il “Silenzio!”