Shrek 5: ecco il video che annuncia il cast vocale del film. E c'è una sorpresa.

Shrek 5, il nuovo film con protagonista il celeberrimo orco verde della DreamWorks debutterà nelle sale a Natale 2026. I doppiatori storici sono tutti confermati ma c'è una new entry interessante.

Era l'oramai lontano 2001, e la DreamWorks Animation, che cercava di rispondere in qualche modo alla rivoluzione del mondo dell'animazione rappresentata dalla CGI e dalla Pixar, fece bingo con un film che divenne un successo enorme e planetario: Shrek.

Da allora, il buonissimo orco verde, il suo amico Ciuchino e gli altri personaggi ricorrenti sono stati protagonisti di altri tre sequel, l'ultimo dei quali risale al 2010 (poi certo, ci sono stati i due spin-off del Gatto con gli Stivali, ma quella è un'altra storia). Ora, a tanti anni di distanza, Shrek e i suoi amici torneranno proptagonisti di un nuovo film, che vedremo a Natale del 2026 e che per ora si intitola semplicemente Shrek 5. Nel video che vi mostriamo qui di seguito è annunciato il cast vocale principale del film.



Il Cast: Il video annuncio ufficiale del cast del Film - HD

Tornano, quindi, Mike Myers a dare la voce a Shreck, Eddie Murphy a Ciuchino e Cameron Diaz a Fiona. New entry è invece Zendaya, una delle attrici più amate e popolari dal pubblico contemporaneo, e in particolare dai giovani, la protagonista di film come Challengers e i due Dune di Denis Villeneuve, giusto per capirci. In Shreck 5 Zendaya darà la voce a Felicia, figlia di Shreck e Fiona. Non si tratta della prima esperienza di doppiaggio per la giovane attrice, che ha già prestato la voce a personaggi di vari film animati tra cui Space Jam: New Legends.