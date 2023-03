Il sequel di Shazam fa un passo indietro rispetto al primo film e si allinea allo stantard dei film di supereroi, pur mantenendo quell'elemento di giocosità incarnato dal suo protagonista.

Non era arrivato per sconvolgere l'universo cinematografico DC Comics, in quanto supereroe minore rispetto alla grande popolarità dei colleghi Superman, Batman, Wonder Woman e Flash. Però, giunto sugli schermi nel 2019, Shazam aveva intrapreso lo stesso percorso tra action e comedy parzialmente cavalcato dai film di Aquaman e Wonder Woman. Ci stavamo lasciando alle spalle l'affascinante e cupa visione di Zack Snyder per affacciarci verso un futuro di supereroi DC non ancora ben definito. Quel futuro continua a essere in via di definizione, ma sappiamo che non andrà in in quella direzione che è stata per un po' di tempo trainata da Dwayne Johnson con il suo Black Adam. "La gerarchia dell'DC Universe sta per cambiare" diceva The Rock, prima che la rivoluzione in casa Warner Bros. Discovery mettesse a capo dei cinecomic James Gunn e Peter Safran.

Shazam era dunque arrivato per portare leggerezza, grazie alla natura del suo protagonista. Il teenager Billy Batson, un orfano di gran lunga meno traumatizzato di Bruce Wayne, acquisiva poteri magici che al grido della parola Shazam! lo trasformavano in un adulto super forte e in grado di volare. Pur restando nell'animo un teenager impaurito, indisciplinato e con la naturale priorità di divertisi e di schivare le responsabilità. Questo elemento è la caratteristica peculiare del supereroe che rimane intatta nel passaggio dal primo film a questo sequel Shazam! Furia degli Dei. È anche importante riconoscere quanto sia azzaccato il casting per il personaggio, avendo Zachary Levi una personalità che aderisce alla perfezione a quella dell'adulto non cresciuto.

Furia degli Dei fa un passo indietro rispetto al primo film, perché fisiologicamente perde l'essenza di novità. La storia si veste maggiormente di accessori fantasy (ci sono persino gli unicorni), scorrazzando tra le leggende delle divinità dell'antica grecia. Il numero di personaggi è significativo, tra buoni e cattivi. Il lavoro svolto sul mantenere un equilibrio narrativo affinché ognuno potesse avere il proprio spazio è stata probabilmente la cosa più complessa da calibrare, senza che l'intera operazione risultasse eccessivamente Shazamcentrica. Le tre divinità interpretate da Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler non entrano nell'olimpo della memorabilità cinematografica dei supereroi ed è più piacevole godersi le attrici sullo schermo dei loro personaggi. Furia degli Dei rivendica il proprio status di family movie, dando l'impressione agli spettatori di essersi trovato suo malgrado nella terra di mezzo tra una gestione DC e l'altra, di cui sapremo soltanto negli anni a venire se e quanto Billy Batson ne farà parte.