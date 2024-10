Sharp Corner: recensione del film con Ben Foster

News Cinema

Presentato alla Festa del Cinema di Roma questo thriller psicologico diretto da Jason Buxton che racconta della progressiva discesa nella follia di un uomo normale che ha comprato la casa sbagliata. La recensione di Sharp Corner di Federico Gironi.

Permettete una citazione estemporanea. Quella della battuta di un infermiere in una delle scene più famose di Un sacco bello che, dopo che arriva la chiamata per un’ambulanza a un certo particolare incrocio romano (quello tra la Colombo e la Laurentina), commenta l'ennesimo incidente lì avvenuto con capitolina sintesi: “Quello nun è mica ‘n incrocio: è un infrocio”.

A chi conosce quel film e abbia inclinazioni pagliaccione, la battuta non può non venire in mente di fronte a Sharp Corner, pure un film che non ha nulla di nulla a che vedere col cinema italiano e con la commedia in generale, ma che anzi racconta di Josh, un uomo che prima si ossessiona, e poi perde la equilibrio e ragione, per via di ripetuti, gravi incidenti automobilistici che si verificano fuori dalla sua nuova casa, situata a pochi metri da una pericolosa e mal segnalata curva della strada statale che fronteggia l’abitazione.

Per Josh, che nei modi e nell’aspetto e nel lavoro è un tipico esponente della middle class americana, il trasferimento con moglie e figlio di pochi anni in una nuova casa, grande e con giardino ("a mansion", commenta lui), lontano dal caos della città ma vicina abbastanza per fare il pendolare, sembra il coronamento di un sogno. C’è quasi dell’incredulità, infatti. Fino a quando, una delle prime sere dopo il trasloco, quel sogno viene infranto, come la finestra del nuovo soggiorno, quando una vettura guidata da un ragazzo si schianta contro l’albero del loro giardino e una sua ruota devasta un soggiorno e un incontro amoroso.

La metafora è chiara. Perché in quel momento qualcosa si romperà, dentro Josh e nel suo rapporto di coppia, e la crepa si allargherà fino a distruggere tutto: il sogno di quell'abitazione, la sanità di Josh e il suo matrimonio.

Dapprima l’uomo sembra essere solo vagamente ossessionato dall’incidente e dall’identità del ragazzo morto al volante (anche se sua moglie, che fa la psicoterapista, già intravede il peggio); raccontare l'accaduto, un modo per darsi importanza; e poi, dopo un secondo incidente, e poi un terzo tutto peggiora drasticamente.

La trasformazione di Josh è prima di tutto psicologica, ma Ben Foster, che lo interpreta, è bravissimo a raccontare con pochissimi e misuratissimi gesti come quella mutazione passi anche dal suo aspetto, dal suo modo di muoversi, parlare, comportarsi.

Foster è un attore notevole e di grande intensità, e giustamente il regista Jason Buxton ci si aggrappa con la macchina da presa e con tutta la sua attenzione cinematografica, lasciando che sia lui a portare avanti le dinamiche storia. Una storia che però Buxton lascia anche si dispieghi e spieghi da sola, senza fornire appigli, figuriamoci risposte.

C’è qualcosa del Crash di Cronenberg, forse, nel suo film. Forse anche perché quel legame iniziale tra incidente e sesso interrotto sembra suggerire che la crescente tensione di Josh, che attende un incidente, che spera di avere l’occasione di salvare qualcuno, sembra quasi avere una mai davvero esplicita componente erotica.

Più che altro, però, Sharp Corner sembra il ritratto di una disperazione profonda, di un uomo che, a dispetto dell’apparenza e del benessere, e delle sue parole, si sente castrato: da una moglie volitiva e decisionista (non solo perché vuole stare sopra); da colleghi che fanno carriera più rapidamente di lui; da una vita che evidentemente non gli ha dato quel che si sarebbe aspettato.

La scena decisiva del film, allora, non arriva in nessuno degli incidenti, né nelle scene successive e collegate. Arriva quando meno te lo aspetti, in un pomeriggio al luna park, quando Josh viene bonariamente sfidato da un giostraio a vincere un orso di peluche per suo figlio al gioco del martello e della campana. Campana che Josh, puntualmente, non riesce a far suonare.

Salvare un uomo dopo un incidente, allora, diventa per lui ossessione di riscatto: agli occhi del figlio, del mondo, ma prima di tutto si sé stesso.

Maschi in crisi, ne è pieno il mondo.

Comprare una casa lontano da incroci o curve pericolose, però, potrebbe aiutare a tamponare i danni.