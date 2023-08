Shadow Island: il trailer del paranoico horror scandinavo

News Cinema

Shadow Island è un horror in coproduzione tra Svezia e Islanda e ci porta nelle gelate atmosfere del mare di Barents, nel Mar Glaciale Artico. Ecco il trailer.

Dalla Scandinavia arrivano spesso horror psicologici interessanti, che difficilmente trovano la strada della distribuzione. Almeno in Italia. Sembra questo il caso di Shadow Island, che esce al cinema e on demand in America l'8 settembre. Scritto e diretto dallo svedese Johan Storm, riflette le origini dal regista, cresciuto su un'isola dell'arcipelago tra Svezia e Islanda, le cui lingue sono parlate in Shadow Island. Ecco il trailer originale del film, prima di darvi qualche dettaglio sulla trama.

Shadow Island: la trama

Questa la storia raccontata in Shadow Island: "David, aspirante meteorologo, segue le orme del padre nell'esercito svedese. Dopo essersi imbattuto in quello che resta del lavoro del padre, David parte per un'isola diversa nel mare di Barents, l'unico posto dove può conoscere la verità sulla morte del padre. Di fronte a strane luci nel buio, inquietanti disturbi radiofonici e una caverna nascosta, David inizia a chiedersi se sia veramente solo sull'isola. Improvvisamente, una voce femminile si fa sentire nel silenzio delle onde radio, una sconosciuta che cerca di mettersi in contatto con David. Lui non immagina che la sua ricerca della verità sta per addentrarsi in una cospirazione molto più estesa". Insomma, estremo Nord, solitudine e paranoia ci sembrano un connubio perfetto per un horror, voi che dite?