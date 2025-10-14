Send Help: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film di Sam Raimi

News Cinema

Raimi torna all'horror con un film che vedremo il prossimo anno, interpretato da Rachel McAdams e Dylan O'Brien. Ecco trailer e trama di Send Help.

Era dal 2009, da Drag Me to Hell, che Sam Raimi non girava un horror. Certo, ci sono stati Il grande e potente Oz e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma sappiamo tutti benissimo, noialtri appassionati, che non era la stessa cosa. E allora, facciamo festa, perché Raimi sta per tornare al cinema con un film che lo riporta dritto dentro il genere, cha magari non sarà horror al 100%, perché è magari più simile a un thriller psicologico, e perché è venato di umorismo nero, ma va bene lo stesso.

Il film si intitola Send Help, e debutterà nei cinema americani il 30 gennaio, mentre da noi la data d'uscita è ancora da confermare. La storia è quella di due colleghi, una donna e un uomo, che si ritrovano da soli sulla proverbiale isola deserta dopo un incidente aereo, e che finiscono con l'ingaggiare una spietata lotta per la sopravvivenza. Nei panni di questi due personaggi, che si chiamano Linda e Bradley, ci sono Rachel McAdams e Dylan O'Brien.

Ecco cosa ha dichiarato Raimi su questo film:

“Ho sempre amato le storie in cui personaggi interessanti e dinamici vengono spinti all'estremo. Nella nostra storia, i cambiamenti di potere creano una situazione sempre più tesa, ricca di colpi di scena e suspense”.

Qui di seguito il primo trailer ufficiale di Send Help.



