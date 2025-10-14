TGCom24
News Cinema

Send Help: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film di Sam Raimi

Raimi torna all'horror con un film che vedremo il prossimo anno, interpretato da Rachel McAdams e Dylan O'Brien. Ecco trailer e trama di Send Help.

Send Help: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film di Sam Raimi

Era dal 2009, da Drag Me to Hell, che Sam Raimi non girava un horror. Certo, ci sono stati Il grande e potente Oz e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma sappiamo tutti benissimo, noialtri appassionati, che non era la stessa cosa. E allora, facciamo festa, perché Raimi sta per tornare al cinema con un film che lo riporta dritto dentro il genere, cha magari non sarà horror al 100%, perché è magari più simile a un thriller psicologico, e perché è venato di umorismo nero, ma va bene lo stesso.
Il film si intitola Send Help, e debutterà nei cinema americani il 30 gennaio, mentre da noi la data d'uscita è ancora da confermare. La storia è quella di due colleghi, una donna e un uomo, che si ritrovano da soli sulla proverbiale isola deserta dopo un incidente aereo, e che finiscono con l'ingaggiare una spietata lotta per la sopravvivenza. Nei panni di questi due personaggi, che si chiamano Linda e Bradley, ci sono Rachel McAdams e Dylan O'Brien.
Ecco cosa ha dichiarato Raimi su questo film:

“Ho sempre amato le storie in cui personaggi interessanti e dinamici vengono spinti all'estremo. Nella nostra storia, i cambiamenti di potere creano una situazione sempre più tesa, ricca di colpi di scena e suspense”.

Qui di seguito il primo trailer ufficiale di Send Help.

