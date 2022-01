Sei mai stata sulla Luna?: che fine ha fatto l'attrice e modella argentina?

News Cinema

Ricordate Liz Solari perché l'avete vista del film di Paolo Genovese intitolato Sei mai stata sulla Luna? Ecco cosa fa oggi l'attrice di origine argentina.

Nel 2015 uscì al cinema una commedia sentimentale diretta da Paolo Genovese. Il titolo era Sei mai stata sulla Luna? e raccontava una storia di in cui una donna di successo si trovava sospesa tra la città e la campagna. La caotica ma confortevole vita urbana era contrapposta dalla realtà di una piccola cittadina pugliese abitata da personaggi originali ed esilaranti, dall'avventente contadino a un aspirante prete affetto da autismo, dal barista progressista al barista conservatore, dalla bancaria sognatrice al fattore emigrato al nord, tanto per citarne alcuni. Per questi personaggi il film poteva vantare la presenza di attori ben noti: Raoul Bova, Emilio Solfrizzi, Sergio Rubini, Neri Marcorè, Sabrina Impacciatore e Nino Frassica. La donna in carriera era interpretata da Liz Solari, una modella e attrice argentina che avevamo visto per la prima volta nel film Ex - Amici come prima del 2011.

Cosa fa oggi Liz Solari?

Nata in Colombia il 18 giugno 1983, María Isabel Solari Poggio in arte Liz Solari è cresciuta nella città di Rosario in Argentina. Nel 2001 ha iniziato una carriera da modella che l'ha portata in giro per il mondo, ma l'istinto creativo che ha sempre avuto fin da piccola l'ha spinta verso la recitazione. Il suo primo ruolo da attrice è arrivato nel 2008 con il musical Barbie Live. Grazie ai contatti che aveva maturato nel mondo fashion, è riuscita a trovare svariati lavori in Italia. Ha recitato nella serie Mediaset Benvenuti a tavola e nei film Finché c'è prosecco c'è speranza (2017), Il grande salto (2019), Al posto suo (2020), facendo la spola con l'Argentina dove ha recitato in altri sette film. Nel 2014 ha condotto insieme a Enrico Brignano il programma Il meglio d'Italia, andato in onda su Rai1. Nel 2018 si è sposata in Sardegna con l'italiano Walter Fara. Oggi continua il lavoro di attrice alternando quello di attivista in favore degli animali e come ambasciatrice Unicef in Argentina.

