Scream: nel primo trailer italiano dell'attesissimo reboot Ghostface torna in azione!

Come preannunciato dalle foto su EW e soprattutto da un Tweet del coautore dei film originali e produttore del reboot, Kevin Williamson, è finalmente arrivato il primo trailer ufficiale italiano del nuovo Scream.

La febbre del nuovo Scream è salita in modo esponenziale in questi ultimi giorni: prima con l'annuncio di un emoticon ufficiale su Twitter, poi con le foto del cast concesse a EW e infine con un tweet di Kevin Williamson, coautore dei primi 3 film con Wes Craven e coinvolto in veste produttiva in questo reboot, che annunciava il primo trailer ufficiale italiano.

Che oggi è arrivato e che vi proponiamo, senza ulteriori commenti, se non la gioia di rivedere i nostri vecchi amici sopravvissuti (David Arquette, Courteney Cox e Neve Campbell su tutti) con i nuovi giovani protagonisti che potrebbero a loro volta essere vittime o assassini.