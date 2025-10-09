TGCom24
Saoirse Ronan sarà Linda McCartney nei film sui Beatles di Sam Mendes
News Cinema

Saoirse Ronan sarà Linda McCartney nei film sui Beatles di Sam Mendes

Daniela Catelli

Ai quattro attori che interpreteranno i Beatles nella quadrilogia di Sam Mendes, si è aggiunta Saoirse Ronan che interpreterà Linda Eastman McCartney. Le ultime novità su questi attesi biopic.

Saoirse Ronan sarà Linda McCartney nei film sui Beatles di Sam Mendes

Ci sono novità per quanto riguarda il cast delle quattro monografie cinematografiche che Sam Mendes dedicherà ad ognuno dei quattro Beatles, e che al momento ha il titolo di The Beatles - A Four-Film Cinematic Event. Oltre ai protagonisti Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr) e Joseph Quinn (George Harrison), un altro volto noto, stavolta femminile, è entrato a far parte del progetto. Si tratta dell'attrice irlandese naturalizzata americana Saoirse Ronan, a cui spetta il compito di interpretare la prima moglie di Paul McCartney, Linda Eastman.

Saoirse Ronan è Linda Eastman, la prima moglie di Paul McCartney

Ronan, quattro volte candidata all'Oscar, sarà dunque Linda Eastman, la fotografa, tastierista, cantante e attivista per i diritti degli animali americana, diventata nel 1969 l'amatissima prima moglie di Paul McCartney, con cui ha collaborato anche in ambito musicale, coi Wings, ed è morta di cancro nel 1998. Prima di incontrare il marito era una popolarissima fotografa, specializzata in servizi sulle star del rock'n'roll ed è stata la prima donna una cui foto (di Eric Clapton) ha illustrato una copertina di Time. Quando conobbe Paul era divorziata dal primo marito e con una figlia, Heather, che McCartney ha cresciuto come sua. Prevalentemente il personaggio interpretato dalla Ronan sarà presente nel film dedicato a Paul, ma è probabile che appaia anche negli altri. All'appello mancano ancora Cynthia Lennon, Yoko Ono, Maureen Cox, Barbara Bach e Patty Boyd, tutte le donne degli altri Beatles. Tutti i film, scritti da Jez Butterworth, Peter Straughan e Jack Thorne, saranno diretti da Mendes e usciranno al cinema nell'aprile 2028. E noi, che siamo cresciuti a pane e Beatles, non vediamo l'ora.

Daniela Catelli
