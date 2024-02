Saltburn, i fan vogliono vedere il castello dei Catton, il vero proprietario è stremato

News Cinema

Quando ha concesso la Drayton House per le riprese di Saltburn, Charles Stopford Sackville non immaginava di certo che sarebbe diventata meta di pellegrinaggio!

La maggior parte del film Saltburn di Emerald Fennell si svolge in una sorta di magione-castello in Inghilterra, residenza dell'immaginaria famiglia Catton che ospita l'allucinato studente Oliver (Barry Keoghan): nella realtà la tenuta è Drayton House, di proprietà del sessantreenne Charles Stopford Sackville, che ha raccontato al Daily Mail di essere un po' stremato dal pellegrinaggio dei fan nella zona. Come poteva immaginare che un buon affare si trasformasse in un piccolo incubo?

Saltburn attira fan e influencer alla Drayton House

Oltre ad aver rilanciato la "Murder on the Dance Floor" di Sophie Ellis Bextor, il film Saltburn in streaming su Prime ha attirato l'attenzione sulla sua suggestiva cornice, la Drayton House in Inghilterra, presso il villaggio di Lowick, nel Northamptonshire. Magione / castello, la casa appartiene nella realtà a Charles Stopford Sackville, che ha accettato la proposta di affittare la location alla troupe di Emerald Fennell per le riprese del film con Barry Keoghan e Jacob Elordi. Il film, studiato a tavolino per provocare e diventare "virale", ha ottenuto l'effetto voluto, con una controindicazione: un pellegrinaggio presso i luoghi principali della vicenda. La Drayton House può essere guardata dall'esterno, ma diversi fan e influencer si stanno spingendo oltre, con disappunto del proprietario alquanto irritato dalla situazione. Sackville dice:

Non avrei mai immaginato quanto interesse ci sarebbe stato, è decisamente assurdo. Non ne vado fiero. Come vi sentireste se la gente scattasse foto dentro casa vostra? Preferirei che l'interesse evaporasse, ma non riesco a farlo evaporare.