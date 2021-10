Ryan Gosling sarà Ken nel film sulla Barbie con Margot Robbie

News Cinema

Giunge notizia dagli USA che Ryan Gosling sta concludendo la trattativa per interpretare il fidanzato della Barbie nel film sulla iconica bambola che avrà il volto di Margot Robbie.

Stando a quanto riporta l'affidabile testata americana Deadline, la produzione del film sull'iconica bambola della Mattel ha trovato l'attore il ruolo del noto fidanzato Ken. Ryan Gosling è a un passo dalla firma per interpretare il "bambolo" più celebre del mondo dei giocattoli in una versione live-action che desta particolare attenzione per i nomi delle persone coinvolte, che non sono quelle da cui ci si aspetterebbe un film innocuo per tutte le fasce di età. Margot Robbie sarà il volto della Barbie, nonché produttrice del progetto, di cui ricordiamo molto bene il grande lavoro svolto dall'attrice con il film Tonya che l'aveva vista contribuire in prima persona in termini creativi e finanziari. La regia è stata affidata a Greta Gerwig (nominata al premio Oscar per Piccole donne e Lady Bird) la quale scriverà la sceneggiatura insieme a Noah Baumbach (nominato all'Oscar per Il calamaro e la balena e Storia di un matrimonio).