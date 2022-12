Ruben Fleischer porterà al cinema il graphic novel Marjorie Finnegan, ladra temporale

News Cinema

Marjorie Finnegan, ladra temporale, graphic novel di Garth Ennis, diventerà un film diretto da Ruben Fleischer.

Il regista Ruben Fleischer ha un nuovo progetto: dopo il previsto terzo capitolo di Now You See Me (o forse prima, chissà), porterà sul grande schermo un acclamato graphic novel di Garth Ennis, autore di The Boys, ovvero Marjorie Finnegan, Temporal Criminal, pubblicato da noi col titolo Marjorie Finnegan, ladra temporale (Salda Press). Fleischer è anche accreditato come produttore del film.

Marjorie Finnegan, ladra temporale e l'adattamento cinematografico

La protagonista del graphic novel di Garth Ennis, Marjorie Finnegan, come da titolo, è una ladra che viaggia nel tempo e ruba tutto quello che può, finché le sue eccessive attività non la mettono nel mirino della polizia temporale. Sulle sue tracce si mette uno sceriffo, Marshall, che vuole restaurare l'ordine mentre il suo ex vuole esplorare a fini egoistici le sue capacità, Nella storia, Marjorie ha come aiutante Tim, una testa. I disegni che illustrano la storia, bellissimi, sono di Goran Sudžuka e il materiale viene considerato come promettente per un potenziale blockbuster. Fleischer del resto ha l'esperienza giusta per questo genere di film, visto che ha alle spalle due enormi successi al box office come Uncharted e Venom. Al lavoro sulla sceneggiatura di Marjorie Finnegan c'è Catya McMullen. L'autore delle storie, Garth Ennis, ha dichiarato in proposito: "Goran Sudžuka ed io siamo felicissimi di vedere Marjorie Finnegan arrivare sul grande schermo. Ruben Fleischer, AWA Studios, LuckyChap Entertainment e Catya McMullen sono proprio le persone giuste per farlo". Dal canto suo, Ruben Fleischer ha detto: "Garth Ennis ha dimostrato più volte di essere una delle voci più originali nel mondo del fumetto. Mi sento molto fortunato e onorato di portare un suo lavoro sullo schermo. Se aggiungiamo l'incredibile talento nella scrittura di Catya McMullen e le belle persone di LuckyChap Entertainment e AWA, si tratta di un progetto da sogno. Siamo intenzionati a fare quel franchise totalmente originale e sorprendente di viaggi nel tempo che il mondo sta aspettando".