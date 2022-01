Rooney Mara sarà Audrey Hepburn per Luca Guadagnino

News Cinema

In questo inizio anno si moltiplicano i progetti che riguardano attori famosi: Luca Guadagnino realizzerà per Apple un biopic di Audrey Hepburn con Rooney Mara.

A quanto pare non saranno solo Tom Holland e Chris Evans a interpretare due leggende di Hollywood (rispettivamente Fred Astaire e Gene Kelly) ma c'è anche in preparazione un biopic su Audrey Hepburn, che sarà diretto da Luca Guadagnino. A interpretare la star di Colazione da Tiffany e Sabrina, simbolo di eleganza e stile, nonché persona dal grande impegno umanitario, sarà Rooney Mara. A produrlo sarà la Apple, non sappiamo se per lo streaming o per il cinema (o per entrambi).

Il film sulla mitica Audrey Hepburn

L'immagine di Audrey Hepburn, alta e filiforme, col cappello e i grandi espressivi occhi è una delle più iconiche e moderne del Ventesimo Secolo. Tra lei e Rooney Mara, altezza a parte, è innegabile una certa somiglianza fisica che il trucco saprà enfatizzare e una biografia filmica della celebre attrice era attesa da tempo. A scrivere la sceneggiatura, che non sappiamo ancora quale periodo della sua vita racconterà, sarà Michael Mitnick (che ha all'attivo la biografia di Edison) mentre Mara sarà anche produttrice.

Nei suoi quarant'anni di carriera Audrey Hepburn ha vinto premi Emmy, Oscar, Tony e Grammy. Di lei si ricorda anche l'umpegno umanitario per l'UNICEF con cui ha aiutato i bambini in Africa, Sudamerica e Asia e per cui ha ricevuto la Presidential Medal of Freedom nel 1992. Rooney Mara, che tiene ben separata la vita privata dal lavoro (nessuno ha visto finora una foto del figlio che ha avuto da Joaquin Phoenix) è molto impegnata sul set: la vedremo prossimamente in La fiera delle illusioni - Nightmare Alley di Guillermo del Toro, e tra i suoi film c'è anche Women Talking di Sarah Polley, con un cast che include Frances McDormand, Ben Whishaw, Claire Foy e Jessie Buckley. Luca Guadagnino ha da poco terminato le riprese dell'horror romantico Bones and All con Taylor Russell e Timothée Chalamet.