Romics 29, Yo-Chan's Follies è il corto animato di Dario Moccia, presentato dall'autore

News Cinema

Sabato 8 ottobre alle 17, durante la 29ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, sarà presentato in anteprima il cortometraggio Yo-Chan's Follies dello youtuber e artista Dario Moccia. Dopo la proiezione, l'autore dialogherà con Mangaka96 (Luca Molinaro), in una conversazione-intervista ai quali i fan di Dario non vorranno di certo mancare. L'incontro e la proiezione si svolgeranno nel Padiglione 8 - Sala Grandi Eventi e Proiezioni.

Yo-Chan's Follies, il primo corto di Dario Moccia al Romics!

Opera prima del suo nuovo studio di animazione Peco, in collaborazione con MangaYo! Srl, Yo-Chan's Follies è il primo corto diretto dallo youtuber, streamer, fumettista e divulgatore italiano Dario Moccia, qui in coautore con Simone Peano (che già ha firmato alcune sigle del suo canale). Il DarioMocciaChannel su YouTube vanta oltre 300.000 iscritti, ma Dario ha una militanza sulla carta stampata da non sottovalutare: fu coautore insieme al compianto Tuono Pettinato della biografia di Freddie Mercury, "We are the champions". Ha scritto anche "Big in Japan", una guida turistica per chi visita Tokyo. Nello Studio Peco, di cui è cofondatore con Simone Peano, è direttore artistico.

Il cortometraggio di 4 minuti è concepito come omaggio al mondo del manga e dell’animazione giapponese (non mancheranno citazioni di opere come Dragon Ball e Medarot). Qui in basso il trailer.