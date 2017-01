Rogue One doveva avere i titoli a scorrimento e le tendine orizzontali

Chi di voi sia fan di Star Wars e ha visto Rogue One: A Star Wars Story, il primo spin-off della saga, saprà che manca di due soluzioni visive che hanno da sempre caratterizzato la serie: i titoli a scorrimento, cioè l'opening crawl così iconico sin dal lontano 1977, e la transizione a "tendina orizzontale", in inglese wipe. Chiacchierando con Empire, il regista Gareth Edwards ha raccontato come si sia arrivati alle due decisioni.

La prima stesura di Gary Whitta aveva il crawl (e mentre lo facevamo scoprimmo che "Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana...." ha quattro puntini di sospensione, non tre: se lo sapete, massimo dei voti!). A un certo punto, tipo sei mesi prima delle riprese, eravamo in riunione e parlarono del non inserire l'opening crawl, perché questi sono film a sè stanti, non fanno parte della saga. E a dirla tutta, la mia prima reazione è stata: "COOOOOSA? Io lo voglio il crawl!" In fin dei conti la sequenza di apertura è un po' il crawl del nostro film, prepara tutto. E il nostro stesso film è nato da un crawl, esistiamo per via di quel vecchio crawl, saremmo finiti in un loop senza fine. E' stata una piccola concessione, in cambio ho fatto uno Star Wars.

Avevamo versioni del film con i wipe, ma poi abbiamo avuto l'impressione di usarli tanto per. Le tendine orizzontali sono la cosa più pacchiana del mondo. L'unico caso in cui puoi usarle senza risultare pacchiano è Star Wars. C'era una parte di me che voleva le tendine e cose del genere, ma ci si aspettava che il film fosse diverso. Lo studio ci aveva concesso di essere diversi dagli altri, ci siamo avvalsi di quella licenza per cavalcare l'onda e cercare di essere un po' meno convenzionali.