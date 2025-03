Robert Pattinson non può più guardare un film horror, a patto di non dormire con due coltelli da cucina sotto il cuscino

News Cinema

Durante la promozione di Mickey 17, da oggi al cinema, Robert Pattinson ha ammesso di essere terrorizzato dai film dell'orrore. Da giovane, invece, amava molto l'horror e immaginava che questa passione non l'avrebbe mai abbandonato.

Robert Pattinson non può più guardare gli horror, perché, se cede alla tentazione di vederne uno, poi non dorme la notte o immagina cose orribili. Lui stesso lo ha raccontato in un'intervista a GQ a cui ha partecipato anche Bong Joon Ho, che lo ha diretto in Mickey 17. Il film è in piena promozione e arriva nelle nostre sale proprio oggi, dopo essere stato presentato al Festival di Berlino 2025.

Robert Pattinson trema come una foglia se guarda un horror

Robert Pattinson ha avuto la conferma che gli horror non fanno più per lui quando, prima di incontrare un regista, ha pensato bene di vedere un suo film, che guarda caso era un horror. Ecco il racconto dell'attore:

Di recente mi sono davvero spaventato. Dovevo incontrare un regista che aveva diretto un horror, così ho cominciato a vederlo e, per tutto il tempo, ho continuato a pensare che qualcuno stesse entrando in casa. Ero seduto sul divano con due coltelli da cucina aspettando che l'intruso arrivasse. Dopodiché mi sono addormentato sul divano con i coltelli praticamente nel collo. Probabilmente si trattava di uno scoiattolo.

Pattinson ha poi spiegato che non ha sempre avuto il terrore dei film horror:

Quando ero più giovane, avevo l'abitudine di guardare molti film che facevano paura e li trovavo fantastici. Adesso invece mi fanno davvero impressione. È strano, pensavo che sarebbe accaduto il contrario, e cioè che crescendo avrei avuto meno timore di questi film. E invece non posso più guardare i film dell'orrore.

Quando Robert Pattinson ha finito di parlare, è intervenuto Bong Joon Ho per suggerire che a monte della sua paura degli horror potrebbe esserci il fatto che è diventato padre. Tuttavia Pattinson, che ha avuto una figlia nel 2024 da Suki Waterhouse, ha detto al regista che la sua idiosincrasia si è manifestata ben prima che arrivasse la bambina.

Robert Pattinson non ha specificato il nome del regista di cui ha voluto vedere l'horror né il titolo di quest'ultimo. Possiamo tranquillamente ipotizzare che si sia trattato di Smile di Parker Finn, e questo perché lui e l'attore uniranno le forze per il remake di Possession di Andrzej Żuławski, film spaventoso e controverso uscito nel 1981 e con protagonisti Sam Neill e Isabelle Adjani. Per la sua performance quest'ultima ha vinto il premio per la migliore interpretazione al 34° Festival di Cannes.