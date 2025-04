Ritrovarsi a Tokyo: Romain Duris cerca la sua bambina in Giappone nel trailer del film stasera in anteprima al Nuovo Sacher

News Cinema

In uscita il 30 aprile distribuito da Teodora Film, Ritrovarsi a Tokyo chiuderà questa sera, presso il cinema Nuovo Sacher di Roma, Rendez-Vous - Festival del Nuovo Cinema Francese. Del film di Guillaume Senez è appena stato diffuso il trailer.

Arriverà nelle nostre sale, distribuito da Teodora Film, Ritrovarsi a Tokyo, il nuovo film di Guillaume Senez che vede protagonista Romain Duris e che è stato girato nella capitale del Giappone. Regista e attore hanno già lavorato insieme per Le nostre battaglie, uscito nel 2018, presentato al Festival di Cannes nella sezione Settimana Internazionale della Critica e vincitore di cinque premi Magritte, i riconoscimenti più importanti del cinema belga. Per prepararsi al meglio, Duris ha studiato per mesi la lingua giapponese.

Ritrovarsi a Tokyo sarà presentato in anteprima per il pubblico questa sera, 6 aprile, al cinema Nuovo Sacher di Roma alle 20.45, come evento di chiusura di Rendez-Vous - Festival del Nuovo Cinema Francese, manifestazione promossa da Institut Français Italia. Il regista sarà in sala, dove introdurrà il film agli spettatori e risponderà alle loro domande a fine proiezione.

Ritrovarsi a Tokyo: la trama e il trailer del film

Di cosa parla Ritrovarsi a Tokyo? Ecco la sinossi ufficiale del film:

Ogni giorno Jay percorre Tokyo in lungo e in largo a bordo del suo taxi, sperando di ritrovare sua figlia Lily. Il matrimonio con una donna giapponese è naufragato anni prima, ma in Giappone la legge non prevede l’affido congiunto: l'unica possibilità che ha Jay di rivedere la figlia è incontrarla per caso in una grande metropoli. Quando ha perso ormai le speranze e sta per tornare in Francia, il destino sembra finalmente offrirgli un’occasione straordinaria...

Di Ritrovarsi a Tokyo è stato da poco diffuso il trailer, da cui emerge il profondo amore che ha il personaggio principale per la sua bambina e dal quale capiamo che, andando al cinema a vedere il film, verseremo più di una lacrima. Ciò non significa che dobbiamo aspettarci un melò o comunque un racconto che punta soltanto alla commozione dello spettatore. Romain Duris evita ogni sbavatura sentimentale, mentre il racconto procede con ritmo serrato mostrando un Giappone inusuale. Ritrovarsi a Tokyo è stato incensato dalla critica, come si capisce dalla seguente breve descrizione di un giornalista di Indiewire:

Una storia profonda che ci ricorda di lottare sempre per il cambiamento e per quello che ci manca.

Ed ecco il trailer di Ritrovarsi a Tokyo: