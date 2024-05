RIFF 2024: Io e il Secco: "La gente vuole le storie”. Intervista ad Andrea Sartoretti e Andrea Lattanzi

News Cinema

Dopo la presentazione al pubblico del Riviera Film Festival, abbiamo incontrato i due protagonisti maschili di Io e il Secco: Andrea Sartoretti, il “cattivo” della storia e Andrea Lattanzi, che ha ricevuto i complimenti per la sua interpretazione da Susan Sarandon.

Ci sono emozioni che non si dimenticano. Il giorno dopo la presentazione in concorso di Io e il Secco al Riviera International Film Festival di Sestri Levante, o RIFF, il protagonista Andrea Lattanzi era ancora elettrizzato per i complimenti ricevuti da una persona che di recitazione se ne intende moltissimo, niente meno che Susan Sarandon. Complimenti a parer nostro meritatissimi, sia per la sua bella interpretazione che per un film che alla seconda visione (la prima ad Alice nella Città della Festa del cinema di Roma, dove ha vinto dei premi) ci conquista ancora di più. E' stato con vero piacere che abbiamo potuto parlare del film diretto da Gianluca Santoni e dei suoi personaggi sia col Secco in persona, ovvero Andrea Lattanzi, che con Andrea Sartoretti, uno degli attori più bravi, intelligenti e simpatici che abbiamo in Italia. Io e il Secco arriva finalmente al cinema il 23 maggio con Europictures e noi vi consigliamo di cuore di vederlo perché, come ci ha detto Sartoretti, il pubblico vuole delle belle storie e questa lo è davvero.

Io e il Secco: la trama

Denni è un bambino di dieci anni molto legato alla madre. Stanco di vederla maltrattata da suo padre, decide di assumere un killer, anzi un super-killer, per ucciderlo. Il criminale ingaggiato dal ragazzino è il Secco, un delinquente sprovveduto che non ha mai ucciso nessuno e non ha nemmeno intenzione di iniziare. L’uomo ha solo un disperato bisogno di soldi e progetta così di avvicinare il padre di Denni solo con lo scopo di derubarlo. Inizia così un’avventura strampalata e un’amicizia improbabile che aiuterà i due a capire meglio il valore dei rapporti tra padri e figli.