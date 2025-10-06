TGCom24
News Cinema

Ridley Scott definisce il cinema di oggi "shit" e preferisce rivedere i suoi film che sono belli

Daniela Catelli

Ad una recente retrospettiva dedicatagli dal BFI, Ridley Scott, notoriamente senza peli sulla lingua, ha definito una merda il cinema contemporaneo e ha detto che preferisce rivedere i suoi film, che sono belli.

Alzi la mano chi vorrebbe avere l'energia e l'autostima di Ridley Scott a 87 anni. Immaginiamo tutti. Di sicuro il regista e produttore inglese non si è mai fatto pregare per esprimere i propri giudizi ogni volta che viene intervistato e, a differenza di molti colleghi che sono più, diciamo, autocritici, non ha mai nascosto di apprezzare molto il proprio lavoro. Una recente dimostrazione l'ha data il fine settimana appena passato nel corso di una retrospettiva dedicatagli al British Film Institute, in cui ha sparato a zero sul cinema attuale e in compenso ha lodato i propri film.

Ridley Scott: il cinema di oggi? Per lo più una merda

Rispondendo a una domanda su quale film recente lo avesse colpito, Ridley Scott ha detto, testuale: "la quantità di film che viene fatta oggi, milioni in tutto il mondo, in maggioranza è merda. Quello che faccio, ed è una cosa orribile, è che ho iniziato a guardare i miei film e in realtà sono proprio belli. E inoltre non invecchiano". A dimostrazione di quanto detto, Scott ha aggiunto di aver riguardato di recente Black Hawk Down e di essere rimasto stupito dal suo stesso lavoro, aggiungendo che è un sollievo quando un film riesce proprio bene. Nonostante queste vanterie, in parte (ma non del tutto) giustificate, non si può non provare simpatia per un regista sincero che difende sempre a spada tratta il suo lavoro, a dispetto di tutto. Personalmente riteniamo che abbia fatto alcuni indiscutibili bei film, se non capolavori (del resto Blade Runner e Alien li ha firmati lui) e diversi che somigliano a quella poco simpatica sostanza a cui paragona il cinema odierno. Ma un autore deve avere un ego piuttosto pronunciato per restare in pista così a lungo e lavorare indefessamente alla sua età: l'estate scorsa, coi 40 gradi romani, era il più arzillo sul set di The Dog Stars, il suo nuovo film di fantascienza con Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley e Guy Pearce, che vedremo al cinema l'anno prossimo. Speriamo, e crediamo, che sarà uno di quelli che non invecchiano, ma non dimentichiamo che forse le affermazioni di Scott non vanno prese tutte alla lettera. Del resto non aveva dichiarato che Gladiator II era il film migliore che avesse mai fatto e di essere "costoso ma bravo"? Sicuramente è (anche) un maestro nell'arte di vendere se stesso.

(foto Wikimedia Commons, di Gage Skidmore, 2012)

