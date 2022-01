Red: il nuovo film Pixar non esce più al cinema e va direttamente su Disney+

News Cinema

La Walt Disney Company ha preso la decisione di rendere disponibile su Disney+ il film Red senza passare dalle sale cinematografiche.

"Considerato il protrarsi dei tempi di recupero del box office, specialmente dei film per famiglie, la flessibilità rimane al centro delle nostre decisioni distributive essendo prioritario per noi continuare a offrire al pubblico di ogni parte del mondo gli ineguagliabili prodotti della The Walt Disney Company" ha dichiarato in un comunicato Kareem Daniel, presidente di Disney Media & Entertainment Distribution. A causa dunque della variante Omicron che negli Stati Uniti e in molti altri paesi si sta diffondendo rapidamente, il film Red (in originale Turning Red) che sarebbe dovuto uscire nei cinema da noi il 10 marzo, salterà le sale e andrà direttamente sul servizio streaming Disney+ dal giorno 11 marzo. Dopo Soul e Luca, questo è il terzo film d'animazione della Pixar a finire sulla piattaforma online. Il film uscirà invece al cinema, con data in via di definizione, in quei paesi in cui Disney+ ancora non è operativo.

