Ralph Fiennes e Juliette Binoche saranno Ulisse e Penelope nel nuovo film di Uberto Pasolini, The Return

Juliette Binoche e Ralph Fiennes, che hanno già diviso la scena ne Il paziente inglese, protagonisti del nuovo film del regista italo-britannico Uberto Pasolini, per la prima volta alle prese con un cinema epico con The Return, adattamento dell'Odissea.

Nel 1992, Juliette Binoche e Ralph Fiennes lavorarono insieme per la prima volta nell'adattamento letterario Cime Tempestose (foto). Quattro anni dopo, furono di nuovo fianco a fianco ne Il paziente inglese e adesso appariranno di nuovo in un film, The Return, quarta regia di Uberto Pasolini che per la prima volta porterà il regista italiano che vive in Inghilterra al di fuori della sua comfort zone di film piccoli e bellissimi, per affrontare le dimensioni epiche dell'Odissea omerica.

Di Uberto Pasolini è uscito quest'anno lo straziante e bellissimo Nowhere Special, che vi consigliamo di recuperare in caso non l'aveste visto. Il suo prossimo film, per cui si riformerà la coppia cinematografica composta da Juliette Binoche e Ralph Fiennes, si intitolerà The Return ed è un nuovo "realistico approccio" al poema omerico dell'Odissea. La sceneggiatura è opera di John Collee e del commediografo inglese Edward Bond.

Questa la trama ufficiale di The Return:

Dopo 20 anni lontano, Ulisse arriva sulle coste di Itaca, smunto e irriconoscibile. Il Re è finalmente tornato a casa, ma molto è cambiato nel suo regno da quando è partito per combattere la guerra di Troia. La sua amata consorte, Penelope, è adesso prigioniera nella sua stessa casa, braccata da molti ambiziosi corteggiatori perché scelga un nuovo marito, un nuovo re. Il loro figlio Telemaco, cresciuto senza padre, rischia la morte per mano dei pretendenti, che lo vedono come un ostacolo nella loro instancabile caccia a Penelope e al regno. Anche Ulisse è cambiato. Segnato dalla sua esperienza in guerra, non è più il possente guerriero che la sua gente ricorda. Ma è costretto ad affrontare il passato per riscoprire la forza necessaria a salvare la sua famiglia e a riconquistare l'amore che ha perduto.