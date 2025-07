Ragione e Sentimento, svelato il cast del nuovo adattamento del romanzo di Jane Austen

Il cast del nuovo adattamento di Ragione e Sentimento ha preso finalmente forma: dopo gli annunci che i ruoli delle sorelle Elinor e Marianne Dashwood erano stati affidati a Daisy Edgar-Jones e a Esme Creed-Miles, arriva anche la conferma di chi affiancherà le due attrici nella nuova trasposizione del romanzo di Jane Austen.

Solo qualche giorno fa, vi abbiamo svelato che il ruolo di Edward Ferrars, intereste amoroso di Elinor, era stato affidato a George MacKay. Nella serata di lunedì 21 luglio, Focus Features, che si sta occupando di produrre il nuovo adattamento di Ragione e Sentimento, ha svelato il cast al completo del film. La pellicola sarà diretta da Georgia Oakley e scritta da Diana Reid, che seguirà la storia narrata da Jane Austen in uno dei suoi romanzi più famosi.

Il film, infatti, seguirà le sorelle Elinor e Marianne Dashwood, alle prese con le difficoltà finanziarie nelle quali sono precipitate con la dipartita del padre. Il loro unico parente maschio, il loro fratellastro, si limiterà a dare loro una misera rendita, obbligando le due ragazze, la loro madre e la sorella minore a trasferirsi in un cottage di campagna. Lì, le due sorelle scopriranno i primi turbamenti d'amore.

Nel cast del nuovo adattamento troviamo diversi attori e attrici molto noti: Caitriona Balfe, l'indimenticabile Claire di Outlander, interpreterà Mrs Dashwood, la madre di Elinor e Marianne. Fiona Shaw, che i più ricorderanno certamente per aver interpretato Zia Petunia nella saga di Harry Potter, sarà Mrs Jennings, la chiacchierona e un po' impicciona padrona del cottage in cui le sorelle Dashwood andranno a vivere. Bodhi Rae Breathnach sarà Margaret Dashwood, sorella minore di Elinor e Marianne.

A interpretare il principale interesse amoroso di Marianne, il libertino John Willoughby è stato chiamato Frank Dillane, attore rivelazione di Urchin, ma che ha già recitato in Harry Potter e il Principe Mezzosangue come giovane Voldemort. Herbert Nordrum sarà il Colonnello Brandon, altra figura a cui si legherà Marianne e che nel film del 1995 di Ang Lee è stato interpretato da Alan Rickman.

