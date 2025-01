News Cinema

Quentin Tarantino rimanda il suo ultimo film a quando suo figlio sarà abbastanza grande per ricordare il set

Quentin Tarantino non si dedicherà al fatidico e più volte annunciato suo ultimo film finché suo figlio non avrà l'età per rammentare il set. Il regista è inoltre convinto che il cinema avrà vita breve e con lucidità spiega perché.