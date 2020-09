Quando la Russia sfida Hollywood: 6 film in streaming da vedere su Prime Video

News Cinema

Quali produzioni cinematografiche realizzate in Russia fanno faville al box office in patria? Abbiamo selezionato alcuni recenti film russi che potete vedere in streaming su Amazon Prime Video.

Sapreste nominare un film russo?

Se seguite le correnti del fronte più artistico del cinema, ricorderete titoli come La ragazza d'autunno (2019, miglior regia nella sezione Un certain regard al Festival di Cannes), il tormentato Loveless (2017, premio della giuria al Festival di Cannes), l'intenso Leviathan (2014, premio per la sceneggiatura al Festival di Cannes e Golden Globe come miglior film straniero), il bellissimo Il ritorno (2003, Leone d'Oro alla Mostra di venezia) oppure lo sperimentale Arca russa che aveva la caratteristica di essere girato in un unico piano sequenza all'interno dell'Ermitage di San Pietroburgo o magari, andando più indietro, il vincitore dell'Oscar come miglior film straniero nel 1994 Sole ingannatore. Certo, potreste anche nominare La corazzata Potëmkin, ma in questo caso per altri motivi.

Qui però vogliamo uscire dal circuito del festival e parlare dei film che scuotono il box office dell'est, scoprire quali recenti titoli in lingua russa hanno dimostrato di non aver nulla da invidiare ai film hollywoodiani, con cui possono competere per spettacolarità e imponenti mezzi produttivi. Abbiamo selezionato su Amazon Prime Video alcuni film in streaming che in Russia hanno elettrizzato il pubblico e che vale la pena conoscere.

Film russi su Amazon Prime Video: The Crew - Missione impossibile

Iniziamo con un disaster movie, per chiarire subito che non sono soltanto gli americani a farne. Con un budget di 10 milioni di dollari (ne sarebbe costati almeno 100 negli USA), il film The Crew - Missione impossibile è stato un grande successo di pubblico nel 2016, collocandosi al quinto posto nella classifica dei titoli più visti dell'anno. La storia segue un pilota militare che viene espulso dall'aviazione per aver disobbedito a un ordine da lui ritenuto assurdo. Trova lavoro come co-pilota di linea, anche se non lega molto con i nuovi colleghi. Durante un volo per l'Asia, l'equipaggio riceve un SOS proveniente da un'isola a causa di un'eruzione vulcanica. Insieme decidono di tentare un'operazione di soccorso non avendo la più pallida idea dello scenario apocalittico che troveranno. The Crew (il cui titolo originale in cirillico è Экипаж) è stato il secondo film russo ad essere girato in Imax 3D, proprio per sfruttare al massimo la spettacolarità delle scene.



The Crew - Missione Impossibile: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Guarda The Crew: missione impossibile su Amazon Prime Video





Film russi su Amazon Prime Video: Attraction

Curiosi di sapere qual'è il film russo di science-fiction con il più alto incasso in patria? Il titolo originale è Притяжение, ma noi ci facciamo andar bene quello internazionale inglese: Attraction. Quando un'astronave aliena si adagia su Mosca, scoppia il caos. I militari decidono di sorvegliare il perimetro per tenere sotto controllo la situazione, in attesa che i passeggeri del velivolo si mostrino permettendogli di capire le loro intenzioni. Una ragazza di nome Julia decide di andare a curiosare nella zona vietata insieme ai suoi amici e finisce con l'imbattersi nel corpo ferito di uno degli alieni. La ragazza lo salva e lo porta in un posto sicuro. Attraction, uscito nel 2017, è il quarto film russo girato nel formato Imax e ha un sequel intitolato Invasion.



Guarda Attraction su Amazon Prime Video





Film russi su Amazon Prime Video: The Last Warrior

Conosciuto anche come The Scythian, oltre all'originale cirillico di Скиф, The Last Warrior è un fantasy d'azione ambientato nell'undicesimo secolo. All'alba del Medioevo, nelle vaste e sconfinate steppe dell'Eurasia, un popolo sta avanzando prendendo prepotentemente possesso delle terre, mentre un altro popolo assiste alla fine della sua era. I Russi, governati da un ambizioso principe di nome Lutobor, portano con sé i simboli del loro dio cristiano e rappresentano il nuovo che avanza. Il passato è incarnato dagli ultimi Sciti, tra cui il crudele Marten. The Last Warrior è stato particolarmente apprezzato per le coreografie d'azione durante le battaglie, con un uso pressoché azzerato di computer grafica.



Guarda The Last Warrior su Amazon Prime Video





Film russi su Amazon Prime Video: Resistance - La battaglia di Sebastopoli

Seconda Guerra Mondiale. La studentessa Lyudmila Pavlichenko ha appena superato gli esami per entrare in una prestigiosa università e per festeggiare a va a una sessione di spari al poligono. La sua pressoché totale precisione di tiro viene notata da qualcuno che la ingaggia come cecchino per l'Armata Rossa. Resistance - La battaglia di Sebastopoli (titolo originale Битва за Севастополь) racconta la vera storia di questa donna soldato passata agli onori per il suo encomiabile servizio contro la Germania nazista. Il film è stato un successo al box office russo nel 2015.



Guarda Resistance - La Battaglia di Sebastopoli su Amazon Prime Video





Film russi su Amazon Prime Video: Guardians of the Night

Una popstar sulla cresta dell'onda deve urgentemente mettersi in salvo. Un gruppo di feroci aggressori che si rivelano vampiri, la sta attaccando, ma qualcuno interviene in suo aiuto. Il suo giovane salvatore viene così arruolato tra le fila di un'organizzazione segreta che da millenni sorveglia sulla Terra con il compito di ricacciare le creature infernali negli inferi. Azione e Fantasy con la A e la F maiuscole in questo film intitolato Guardians of the Night del 2016, da non confondere con l'altro film russo I guardiani della notte del 2004 del già celebrato regista Timur Bekmambetov. Gli effetti digitali in Guardians of the Night sono importanti e si difendono bene, mostrando che anche gli artisti che smanettano al computer in Russia ci sono e sono bravi. Il titolo originale per voi che avete sempre voluto imparare l'alfabeto cirillico? Eccolo: Ночные стражи.



Guarda Guardians of the night su Amazon Prime Video





Film russi su Amazon Prime Video: Viking

Ci sono voluti sei anni di lavoro per portare alla luce l'epica e spietata storia del principe vichingo Vadimir, costretto all'esilio nel freddo mare svedese per sfuggire al sanguinario fratello maggiore fratricida. Grazie al coraggio dell'armata dei suoi guerrieri vichinghi, il futuro re Vadimir non farà un solo passo indietro finché non riconquisterà il trono, qualunque sia il prezzo da pagare per lo scontro con l'Impero bizantino. Le imponenti ricostruzioni scenografiche di Viking sono diventate il primo parco a tema russo basato su un film, nella città di Perevalnoye in Crimea. Epico il film lo è, almeno quanto lo è la reinterpretazione storica degli eventi narrati. Il gradimento di pubblico stavolta non è stato unanime, ma si può dare una chance al film e poi decidere da che parte stare.



Guarda Viking su Amazon Prime Video