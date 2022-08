Prime Video: Samaritan, Tredici vite e House of Gucci in streaming ad agosto 2022

News Cinema

Prime Video ad agosto 2022 propone in streaming due originali di rilievo come Samaritan con Sylvester Stallone e Tredici vite di Ron Howard, sul salvataggio della squadra di bambini in Thailandia. Arriva sulla piattaforma anche House of Gucci con Lady Gaga.

Ad agosto 2022 Prime Video offre tre film Amazon Original e un'esclusiva, con una selezione di film di terze parti tra cui un recente notevole successo di pubblico: Sylvester Stallone e Ron Howard si contendono la scena eroica per Prime Video, mentre Lady Gaga è Patrizia Reggiani...

Prime Video, gli originali di agosto 2022

In Tredici vite, disponibile dal 5 agosto, Ron Howard racconta una storia vera che ha colpito il mondo qualche anno fa: gli sforzi per salvare una squadra giovanile di calcio thailandese intrappolata nella grotta di Tham Luang a causa di un improvviso violento temporale. Un gruppo di sommozzatori e 10.000 volontari tennero il mondo col fiato sospeso.



Dal 26 agosto Sylvester Stallone abbraccia il cinecomic di taglio crespuscolare con Samaritan. Nel film è un qualunque "Mr. Smith" nella città di Granite City, tormentata dalla criminalità. Il tredicenne Sam Cleary si è però convinto che il placido vicino di casa sia in realtà il supereroe Samaritan, teoricamente morto in un incendio in un magazzino anni addietro, dopo essersi scontrato con il suo nemico Nemesis. Riuscirà il ragazzino a risvegliare la coscienza civile di Samaritan?



Sempre dal 26 agosto il documentario Untrapped - La storia di Lil Baby, passato per il Tribeca Festival, narra la storia del rapper Lil Baby, dalle strade di West Atlanta al successo del secondo album, passando per un arresto e l'impegno da attivista.

In First Love, dal 19 agosto, Hero Fiennes Tiffin è Jim, un liceale all'ultimo anno, innamorato di Ann (Sydney Parks), ma anche disturbato dall'imminente partenza per il college e le difficoltà finanziarie dei suoi genitori, interpretati da Diane Kruger e Jeffrey Donovan.

Prime Video, i film di terze parti disponibili ad agosto 2022

Nell'agosto 2022 su Prime Video approdano alcuni film recenti, tra cui il solido successo di pubblico House of Gucci di Ridley Scott, già disponibile: è la storia della famiglia Gucci, un racconto focalizzato sull'omicidio di Maurizio Gucci (Adam Driver) nel 1995, commissionato dalla sua ex-moglie Patrizia Reggiani (Lady Gaga). Nel resto del cast ci sono grandi nomi come Jared Leto (Paolo Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci) e Jeremy Irons.Guarda subito House of Gucci su Prime Video House of Gucci: Il Trailer Finale Italiano del Film - HD