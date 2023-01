News Cinema

Polite Society: il trailer della commedia con arti marziali che verrà presentata al Sudance

Esordio nella regia cinematografica di Nida Manzoor, l'autrice di una serie già di culto come We Are Lady Parts, il film racconta di una ragazza appassionata di arti marziali che vuole salvare la sorella da un matrimonio sbagliato.