Più fincheriano di Fincher: ecco il trailer di Red Rooms

Un processo a un killer effetato seguito voyuristicamente dai media, una giovane ragazza che ne diviene ossessionata. Ecco trailer e trama di Red Rooms.

Diretto dal canadese Pascal Plante, Les chambres rouges (Red Rooms come titolo internazionale) è un thriller che, nel corso degli ultimi mesi, ha fatto il giro di numerosi festival in tutto il mondo, ottenendo premi e riconoscimenti da parte di pubblico e critica. Storia di una modella che diviene ossessionata dal processo all'uomo che ha ucciso tre ragazze, largamente seguito da ogni genere di media, è stato definito un film che, nel suo riflettere sul rapporto tra uomo e tecnologia, media e voyeurismo, e ossessioni true crime, riesce a essere "più fincheriano dello stesso Fincher".

Questa è la trama ufficiale di Red Rooms, e di seguito il trailer ufficiale originale del film, che sta per debuttare, dopo l'estate, nei cinema americani.

Kelly-Anne è una giovane donna che si sveglia ogni mattina per aspettare fuori dall'aula del tribunale e assicurarsi un posto per assietere al processo di alto profilo a Ludovic Chevalier, un uomo accusato dell'omicidio di tre ragazze adolescenti. I raccapriccianti video di due di quei crimini sono anche disponibili in vendita online sul dark web. Kelly-Anne esce momentaneamente dalla bolla della sua solitudine grazie al legame che crea con un'altra ossessiva voyeur del processo, mentre allo stesso tempo assiste al crollo emotivo delle famiglie delle vittime. Con il proseguire del processo, diventa sempre più difficile per Kelly-Anne mantenere l'equilibrio psicofisico tra la sua vita normale e la sua morbosa fissazione per l'assassino accusato, e la sua ossessione raggiunge nuovi livelli quando l'ultima prova si rivela a portata di mano.