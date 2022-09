Pinocchio di Guillermo del Toro: un backstage affascinante per il film in stop-motion

News Cinema

A Natale in streaming su Netflix, Pinocchio di Guillermo del Toro si mostra con un backstage che ci porta a emozionarci per il fascino della buona vecchia stop-motion. Artigianato in movimento!

A Natale ci aspetta un Pinocchio decisamente diverso, quello riletto da Guillermo del Toro nel suo film di animazione, previsto in streaming su Netflix: in questo nuovo backstage il regista ci porta dietro le quinte del lungometraggio, ma in realtà è un'occasione per lodare l'affascinante artigianato della stop-motion, mostrandoci degli incantevoli timelapse di alcune sequenze...



Pinocchio di Guillermo del Toro: Speciale Backstage: La creazione di set e personaggi - HD

