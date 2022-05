Peter va sulla Luna, in anteprima esclusiva il poster ufficiale italiano del film di animazione!

News Cinema

Possiamo mostrarvi il poster ufficiale italiano di Peter va sulla Luna, un film di animazione che sarà nelle nostre sale il 21 luglio, distribuito da Koch Media.

Peter va sulla Luna è il titolo di un film di animazione che verrà presentato Fuori Concorso nella sezione Elements +3 alla prossima edizione del GIFFONI FILM FESTIVAL e arriverà sui nostri schermi il 21 luglio, distribuito da Koch Media: potete immergervi già nella sua atmosfera fiabesca col poster ufficiale italiano che vi mostriamo in anteprima esclusiva. Ma di cosa parla questo cartoon tedesco con la regia di Ali Samadi Ahadi, regista e altrove anche attore, specializzato in racconti per i più piccoli?





Peter va sulla Luna, la trama e il trailer del film di animazione