Persuasione: primo trailer ufficiale del film Netflix con Dakota Johnson

News Cinema

Debutta in streaming il 15 luglio questo nuovo adattamento del romanzo omonimo di Jane Austen. Nel cast ci sono anche Henry Golding, Cosmo Jarvis, Suki Waterhouse e Richard E. Grant.

Adattato più volte per la televisione da diversi canali inglesi, tra cui una nel 1995 con la regia di Roger Michell, da noi uscita al cinema, e nel 2007 in una versione con protagonista Sally Hawkins, "Persuasione" di Jane Austen sta per arrivare in streaming su Netflix, dal 15 luglio, in un nuovo adattamento che vede Dakota Johnson vestire i panni della protagonista della vicenda, Anne Elliot.

Ad adattare il romanzo in sceneggiatura sono stati questa volta il Ronald Bass premiato con l'Oscar per Rain Man e Alice Victoria Winslow, mentre alla regia troviamo Carrie Cracknell, che viene dal mondo del teatro ma ha già qualche esperienza cinematografica alle spalle.

Nel cast di Persuasione, di cui trovate qui di seguito il primo trailer ufficiale, ci sono anche Cosmo Jarvis nei panni del Captaino Frederick Wentworth, Henry Golding in quelli di Mr. Elliot, Richard E. Grant in quelli di Sir Walter Elliot e ancora Suki Waterhouse e molti altri attori.





Anne Elliot è una giovane anticonformista dalla sensibilità moderna che vive con l'altezzosa famiglia sull'orlo del crollo finanziario. Quando nella sua vita ritorna Frederick Wentworth, l'affascinante giovane da lei allontanato anni prima, Anne deve scegliere tra gettarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore e aprirsi a una seconda possibilità. Adattamento del romanzo di Jane Austen.