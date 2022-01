Perché la casalinga perfetta Martha Stewart mise fine alla storia con Anthony Hopkins

News Cinema

Ospite del programma di Ellen DeGeneres, la regina della casa e della cucina Martha Stewart conferma una breve relazione con Anthony Hopkins e racconta perché lo lasciò.

Poco conosciuta in Italia, in America Martha Stewart è un'istituzione: conduttrice tv di programmi su casa, cucina, giardinaggio e bon ton, autrice di libri e personalità pubblica (ma anche lei ha avuto i suoi guai con la giustizia), è apparsa anche in film e serie tv. Ospite del programma di Ellen DeGeneres ,non solo la anchorwoman oggi ottantenne ha confermato un suo passato legame con sir Anthony Hopkins, ma ha anche raccontato che fu lei a lasciarlo e a fornire una divertente per quanto improbabile motivazione della rottura.

Anthony Hopkins e Martha Stewart, la strana coppia

La data esatta della relazione tra Martha Stewart e Anthony Hopkins non si conosce, ma a giudicare da quanto da lei dichiarato deve essere stato all'inizio degli anni Novanta. All'epoca la casalinga d'America era da poco divorziata dal marito Andrew Stewart, di cui ha tenuto il cognome, mentre Anthony Hopkins era ancora sposato con Jennifer Lynton, per cui si tratterebbe per lui di una relazione extraconiugale. Comunque questa la motivazione di Martha Stewart per la rottura:

Possiedo una grande e spaventosa casa nel Maine, isolata in mezzo a 40 ettari di foresta. Non potevo neanche pensare di portarci Anthony Hopkins. Non potevo perché non riuscivo a non pensare a lui che mangiava... mi avete capito.

Insomma, l'interpretazione di Hannibal Lecter nel Silenzio degli innocenti l'aveva tantoa colpita che probabilmente, abituata a cucinare manicaretti in tv, aveva iniziato a pensare alle fantasiose ricette del medico cannibale. Che l'aneddoto sia vero o meno, ci sembra comunque divertente. Per la cronaca, Martha Stewart è rimasta single.

