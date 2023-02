Per Adam Driver sono 65 milioni di anni, per voi sono 65 minuti di esclusiva per il trailer in italiano!

News Cinema

Per i prossimi 65 minuti, vi offriamo in anteprima esclusiva il trailer italiano di 65 - Fuga dalla Terra, il film di fantascienza con protagonista Adam Driver. Prodotto da Sam Raimi e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, arriva al cinema il 27 aprile.

Avete a disposizione, da ora, ben 65 minuti per vedere e rivedere in anteprima esclusiva, fino a conoscerne ogni favoloso dettaglio, il nuovissimo trailer di 65 -Fuga dalla Terra, l'attesissimo thriller fantascientifico prodotto da Sony Pictures e con protagonista Adam Driver, che con lo spazio infinito ha già una discreta familiarità, anche se qui l'ambientazione è il nostro pianeta. La data di uscita è il 27 aprile e fra i produttori c'è il regista di horror e di cinecomic Sam Raimi.

Il nuovo trailer in italiano di 65 -Fuga dalla Terra

Il nuovo trailer di comincia con Adam Driver che si ritrova su un pianeta dalla fitta vegetazione e con specie animali minacciose. Vediamo la catastrofe a cui va incontro la sua astronave e la scoperta di un'unica superstite (La sopracitata Koa). Le immagini sono accompagnate dalla voce off dell'attore, che ci informa dell'incresciosa situazione nella quale si è venuto a trovare e di essere "precipitato su un corpo celeste sconosciuto". Driver appare particolarmente in forma e si impone come l'eroe della storia. Il fatto che Koa sia una bambina ci fa pensare a Man on Fire, Luna di carta e Nikita, mentre Adam è il ritratto del coraggio. Del resto, è un ex marine, e il training per il film gli è sembrato un gioco da ragazzi rispetto all'addestramento militare. Per l'intero trailer Adam Driver è convinto di trovarsi su un pianeta alieno. Forse il faccia a faccia con un dinosauro, alla fine, gli farà cambiare idea. La presenza di quest’ultima creatura preistorica richiama alla mente i film di Jurassic Park e soprattutto di Jurassic World, solo che qui i dinosauri non sono chiusi in gabbie e quindi assoggettati agli uomini, ma sono a piede libero, anzi a zampa libera. Centrale è invece, in entrambi contesti, il rapporto fra l'uomo e la natura, che si ribella alla ybris dei bipedi. Guardando il trailer, molti hanno detto che, pur avendo un budget da film di serie A, 65 - Fuga dalla Terra ha qualcosa di un vecchio B-movie, non nel senso che non è ben fatto, ma perché gli scenari notturni, la lotta fra l'uomo e la bestia aggressiva, i paesaggi frondosi, gli acquitrini e i mostri squamosi rammentano dei favolosi classici del genere, ad esempio i film di Roger Corman.



65 - Fuga dalla Terra: Il Trailer Ufficiale Italiano in anteprima esclusiva del Film - HD

La squadra di 65 - Fuga dalla Terra

65 - Fuga dalla Terra è diretto da Scott Beck e Bryan Woods, già registi del western contemporaneo tinto di rosso The Bride Wore Blood (2006), del thriller-horror Nightlight (2015) e del film dell'orrore ambientato ad Halloween La casa del terrore, uscito nel 2019 e prodotto da Eli Roth. Beck e Woods hanno dunque una certa familiarità con la tensione ad altissimi livelli e le situazioni spaventose, e non a caso sono fra gli autori del copione di A Quiet Place e A Quiet Place 2. Con Sam Raimi i due hanno già collaborato per la serie tv 50 States of Fright 65, di cui hanno scritto e diretto un episodio.

Altro personaggio illustre che ha contribuito alla buona riuscita di 65 - Fuga dalla Terra è Danny Elfman, grande collaboratore di Tim Burton e anche di Sam Raimi, per il quale ha scritto la colonna sonora dei tre Spider-Man, Darkman, L'armata delle tenebre, Il grande e Potente Oz e il recente Doctor Strange nel Multiverso della follia. Per le musiche di 65 - Fuga dalla Terra, Elfman si è fatto aiutare da Chris Bacon (Men in Black: International).

La trama di 65 - Fuga dalla Terra

In 65 - Fuga dalla Terra, Adam Driver interpreta il Comandante Mills, un pilota di astronavi che precipita su un pianeta sconosciuto. Insieme a una ragazzina di nome Koa, l'uomo comincia a esplorare il pianeta, rendendosi presto conto che si tratta della Terra, che tuttavia non è come la conosciamo oggi, ma quella di 65 milioni di anni fa, dove imperversavano animali feroci e pericoli vari. Mills è costretto quindi a una dura lotta per la sopravvivenza.

Nel film il ruolo di Koa, che in inglese significa "guerriero", è stato affidato ad Ariana Greenblatt, che ricordiamo nei panni di Gamora bambina in Avengers: Infinity War. Nel cast ci sono anche Chloe Coleman e Nina King.

Tornando ad Adam Driver, è degno di nota e anche curioso il fatto che abbia scelto un ruolo da action-hero dopo una serie di film d'autore come Storia di un matrimonio (per cui ha ottenuto la candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista), Annette, House of Gucci, White Noise. Diver, tuttavia, e ben lo sappiamo, è stato uno dei protagonisti dell’ultima saga di Star Wars, dove ha impersonato Kylo Ren, che ha ceduto al Lato Oscuro della Forza e che è lunico figlio di Han Solo e di Leia Organa.