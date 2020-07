Peninsula traina i botteghini asiatici. E arriverà anche in Italia

News Cinema

Grande successo in patria e non solo per lo zombie movie coreano sequel dell'amatissimo Train to Busan. Lo vedremo nel nostro paese grazie a Tucker Film.

In un periodo complicato per il mondo del cinema come questo, bisogna aggrapparsi ai segnali positivi.

Mentre tutti danno oramai per scontato lo slittamento della data d'uscita di Tenet, e si inizia a parlare con insistenza di uno spostamento del nuovo film di 007, No Time to Die, al 2021, in Asia si torna a parlare di incassi grazie a Peninsula, lo zombie movie di cui via abbiamo spesso parlato nel corso degli ultimi mesi che è una sorta di sequel del popolare Train to Busan.

Uscito la scosa settimana, Peninsula ha incassato 13 milioni di dollari in Corea, 5 a Taiwan, e un altro milione è stato raccolto tra Malesia, Singapore e Vietnam. Fondamentale anche l'apporto dello zombie movie al parziale riscatto della catena IMAX locale, che per la prima volta ha incassato un totale di un milione di dollari nel weekend, 750mila dei quali arrivati proprio grazie a Peninsula.

Adesso, il film di Yeon Sang-ho si prapara a uscire anche in Thailandia, Cambogia, Danimarca, Norvegia e Svezia nelle prossime settimane. Negli USA dovrebbe debuttare il 7 agosto, per poi rendersi disponibile anche sulla piattaforma streaming Shudder, specializzata in horror.

E in Italia?

Siamo felici di poter dice che Peninsula è stato acquistato da Tucker Film, la distribuzione italiana più attenta al cinema proveniente dall'estemo oriente. Una data d'uscita ancora non c'è, ma possiamo ipotizzare che il film verrà con tutta probabilità proiettato nel corso della prossima Festa del Cinema di Roma, che ha annunciato proprio pochi giorni fa che presenterà nel suo programma alcuni dei film della Selezione Ufficiale 2020 del Festival di Cannes, con presentazioni del delegato generale del festival francese Thierry Fremaux: Peninsula è proprio uno dei film che portano il bollino di Cannes, e c'è il precedente di Train to Busan, che venne presentato in anteprima proprio a Roma.

Peninsula: il full trailer dello zombie movie coreano

Scritto e diretto da Yeon Sang-ho come Train to Busan, Peninsula non è una vera e propria prosecuzione della storia raccontata nel 2016, ma un film che si svolge all'interno dello stesso universo narrativo, a quattro anni di distanza da quegli eventi, raccontando nuovi protagonisti, interpretati da Gang Dong-won e Lee Jung-hyun.

Queste le poche righe diffuse di sinossi ufficiale:

Quattro anni dopo l'epidemia zombie raccontata in Train to Busan, la penisola coreana è devastata. Jung-seok, un ex militare cher era riuscito a scappare all'estero, viene incaricato della missione di tornare indietro e, con sua sorpresa, s'imbatte in un gruppo di sopravvissuti.