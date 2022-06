Paul Haggis arrestato in Italia per violenza sessuale

News Cinema

Il regista premio Oscar per Crash Paul Haggis, da tempo di casa nel nostro paese, è stato arrestato in Puglia dopo l'accusa di violenza sessuale. Si è dichiarato innocente.

Paul Haggis è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Ora si trova ai domiciliari in un albergo di Ostuni, dove si trovava per partecipare nei prossimi giorni all’Allora Fest. La procura di Brindisi, che sta indagando, definisce il regista canadese, premio Oscar per la sceneggiatura Crash, da lui anche diretto, come “gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale aggravata e lesioni personale aggravate, ripetuti assalti sessuali non consenzienti” nei confronti di una giovane inglese che avrebbe violentato per tre giorni in un B&B della zona.

La donna aveva conosciuto Haggis tempo fa e si trovava con alcuni amici in vacanza in Salento, prima di andarlo a trovare. Dopo 72 ore di violenze, l’avrebbe poi accompagnata all’aeroporto di Brindisi, “alle prime luci dell’alba, nonostante le precarie condizioni fisiche e psicologiche”. È stata la polizia a notarla in “evidente stato confusionale”, portandola quindi in questura dove è stato attivato immediatamente il cosiddetto “protocollo rosa” per le vittime di violenza. La donna ha quindi denunciato il regista raccontando nel dettaglio la sua versione dei fatti.

Nei prossimi giorni l’accusato sarà interrogato, mentre il suo avvocato, Michele Laforgia, ha chiesto “di fare accertamenti il prima possibile, perché si dichiara totalmente innocente”. La famiglia è in arrivo per stargli vicino. Haggis è stato accusato in passato da un sua ex collaboratrice, Haleigh Breest, di stupro dopo un’anteprima nel 2013. La denuncia ha spinto altre tre donne a farsi avanti parlando di molestie sessuali da parte del canadese, che ha sempre negato con forza ogni addebito. Il processo è in corso.