Parker, non solo Jason Statham: Tutti gli altri attori che hanno interpretato il personaggio

News Cinema

Parker, il film diretto da Taylor Hackford nel 2013, è tratto da un romanzo di Donald E. Westlake, uno della serie che vede protagonista il personaggio di questo insolito ladro. Ed è il primo a usare il suo nome.

Diretto nel 2013 da Taylor Hackford, Parker racconta le avventure di un omonimo protagonista, un criminale statunitense che ha codice morale rigidissimo e personalissimo: è un ladro che non disdegna le imprese più audaci, è freddo e meticoloso, e non esista a essere spietato quando serve, ma che non deruba mai la povera gente e non fa mai del male in alcun modo a persone innocenti.

Parker nei romanzi

Il personaggio di Parker è stato creato dallo scrittore americano Donald E. Westlake, che ne ha fatto il protagonista di una popolarissima serie di romanzi iniziata nel 1962 con "Anonima carogne", firmato, come tutti gli altri 23 libri che ne raccontano le imprese, con lo pseudonimo di Richard Stark.

Questo di Hackford, che al fianco di Jason Staham nel ruolo del protagonista vede la presenza di Jennifer Lopez, Michael Chiklis e Nick Nolte, è tratto da uno degli ultimi romanzi della serie, "Flashfire: fuoco a volontà", che è stato pubblicato nel 2000.

Ed è il primo film tratto dai romanzi di Parker che ha ricevuto da parte di Westlake l'autorizzazione a usare il nome del personaggio.

Parker al cinema, ma sotto pseudonimo

Già dagli anni Sessanta, infatti, il cinema ha raccontato storie di Parker, che però sul grande schermo aveva sempre un nome diverso.

Il caso più noto è sicuramente quello di Senza un attimo di tregua, diretto nel 1967 da John Boorman: nel quale, portando al cinema il primo romanzo della serie di Parker, il protagonista era interpretato da Lee Marvin ma si chiamava Walker.

Sempre basato su "Anonima carogne" è poi anche l'assai più recente Payback, del 1998, del quale era protagonista Mel Gibson - diretto da Brian Helgeland - col nome di Porter.

Perfino Jean-Luc Godard ha portato al cinema, con grande libertà, uno dei romanzi della serie di Parker. Nelle mani del regista francese "Hai perso il morto, Parker!" è diventato Una storia americana, del 1966, poliziesco politico ultrapop nel quale il canovaccio di Westlake è solo parzialmente rispettato e non esiste un vero corrispettivo del protagonista del romanzo.

Sempre in Francia, nel 1967, Alain Cavalier ha tratto da "La notte brava di Parker" il film Una notte per 5 rapine, anche lui con qualche libertà.

Adattamento più coerente è invece I sei della grande rapina, film americano del 1968 diretto da Gordon Flemyng nel quale il personaggio di Parker, interpretato da Jim Brown, si chiama McClain. Il romanzo alla base del film è "Parker, il rischio è la mia droga".

Anche a Robert Duvall è capitato di interpretare Parker al cinema: col nome di Earl Macklin e nel film di John Flynn Organizzazione crimine, basato su "Liquidate quel Parker!", secondo libro della serie.

Da citare, infine, anche Slayground (che è poi il titolo originale del romanzo "Luna-Parker", thriller inglese del 1983 firmato da Terry Bedford nel quale il protagonista è Peter Coyote col nome di Stone.

Non solo Parker: Donald E. Westlake e il cinema

Tratti, infine, da romanzi di Westlake che non appartengono alla serie di Parker son poi film come La pietra che scotta di Peter Yates; La rapina più pazza del mondo di Gower Champion; il nostro Come ti rapisco il pupo (noto anche come Cinque furbastri e un furbacchione) diretto da Lucio De Caro e con un cast in cui figuravano, tra gli altri, Umberto Smaila, Stefania Casini, Massimo Boldi, Walter Chiari, Franca Valeri e Teo Teocoli; Two Much di Fernando Trueba; Lo scroccone e il ladro di Sam Weisman; Cacciatore di teste di Costa Gavras.

Nessuno di questi film è stato sceneggiato da Westlake, che ha invece adattato per il cinema il collega Jim Thompson firmando il copione di Rischiose abitudini di Stephen Frears, per il quale ottenne una nomination all'Oscar.

Parker: il trailer del film con Jason Statham